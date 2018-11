Slovenští exministři dostali vysoké tresty. Kvůli miliardovému tendru

Bývalý slovenský ministr stavebnictví Marian Janušek si odsedí 11 let vězení a jeho nástupece Igor Štefanov devět let. Oba politici Slovenské národní strany musí rovněž zaplatit pokutu ve výši 30 tisíc eur a pět let nesmí vykonávat veřejné funkce. Kvůli nástěnkové kauze jsou zodpovědni za škodu ve výši 12,7 milionu eur (317,5 milionu korun). Jedná se o jednu z největších kauz první vlády bývalého premiéra Roberta Fica (2006-2010).

Jde o exemplární případ, na Slovensku zatím žádný bývalý ministr odsouzený nebyl. Nové tresty byly oběma provinilcům vyměřeny po tom, co se odvolali k Specializovaného trestnímu soudu. Januškovi soud trest o rok zmírnil. Informoval o tom list Sme.

Podíl Januškovi viny byl přitom menší. „Celý systém za pomoci dalších osob vymyslel Štefanov a s politickým krytím jej zrealizoval,“ uvedl soud. „Z titulu své funkce nesl větší díl zodpovědnosti právě on,“ dodal soud.

V době vypsání tendru byl totiž Janušek ministrem stavebnictví a regionálního rozvoje, zatímco Štefanov řídil ministerskou agenturu, která soutěž organizovala. Sám se stal ministrem až po Januškově odchodu kvůli kauze.

Fico vše popíral

Nástěnkový tender byl největší kauzou první vlády Roberta Fica, sahá ještě do roku 2007. Fico přitom tvrdil, že celá soutěž za 3,6 miliardy slovenských korun (tři miliardy českých korun či 120 miliónů eur) byla v pořádku. Kauza se týkala nákupu informačních služeb a poradenství při využití eurofondů.

Oznámení o veřejné soutěži ministerstvo výstavby vyvěsilo na prvním poschodí ministerstva, kam se mohli dostat jen zaměstnanci s magnetickou kartou. Ostatní tam musel pustit vrátný. Oznámení viselo pouhé čtyři dny. Jediným zájemcem a tedy i vítězem, se stalo konsorcium firem Avocat a Zamedia, blízká oběma politikům.

"Prosím vás, bylo to zapsané i v sešitě. No a co?! Zákon to povoluje,“ prohlašoval tehdy Fico s tím, že kauzu vyvolala opozice s cílem poškodit Slovensko.

Ani jeden z odsouzených se k soudu nedostavil. Pokud by k němu přišli, odvedli by je policisté v poutech. Soud také dodal, že kauza nástěnkový tendr dlouho traumatizovala společnost a posilňovala v ní přesvědčení, že politici si mohou dělat, co chtějí.