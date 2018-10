Smlouva o brexitu je z 95 procent hotová, tvrdí premiérka Mayová

Britská premiérka Theresa chce dnes poslancům představit novou podobu dohody o brexitu, podle ní je téměř hotová. Hlavním problémem rozvodové smlouvy s Evropskou unií je otázka irské hranice, ohledně té ale premiérka ustoupit nehodlá. V Londýně se o víkendu také demonstrovalo za druhé referendum, do ulic vyšlo přes půl milionu lidí.

Británie má na opuštění EU pouhých pět měsíců, jak si sama odhlasovala. Odchod má ale stále celou řadu nedořešených otázek, píše agentura Reuters

„Když to shrneme, je hotovo 95 procent smlouvy o odchodu,“ cituje Reuters Mayovou, která chce svá slova dnes přednést poslancům. „Podoba dohody je nyní jasná,“ dodala. Její návrh by měl obsahovat i smlouvu o vojenských základnách se Španělskem v Gibraltaru a s Kyprem.

Británie totiž žádá ohledně irské hranice pojistku, takzvaný „backstop“, která má zabránit, že bude mezi Irskem a Severním Irskem zavedena hranice, Severní Irsko má rovněž zůstat v celní unii se zbytkem Spojeného království.

Kritika z obou táborů

Mayová čelí kritice zastánců brexitu i jeho odpůrců. Svým návrhem prodloužit přechodné období na déle než do prosince 2021 si vysloužila novou kritiku. Během tohoto období by totiž ostrovní země stále platila do společného unijního rozpočtu, zůstala by stále v celní zóně, přišla by ale o své politické zástupce v Bruselu a tím možnost rozhodovat o unijních záležitostech.

Podle britských euroskeptiků se totiž Británie stane „vazalským státem EU, který nebude moci spolek nikdy opustit“.

Summitu o brexitu minulý týden skončil neúspěchem. Podle evropských diplomatů totiž Mayová žádá něco, co není možné.

Mayová stále zastává názor, že Severní Irsko musí zůstat v celní unii se zbytkem Británie. Kdyby pro něj totiž platila unijní obchodní pravidla, vznikly by podle ní bariéry pro obchod mezi Irskem a zbytkem Británie. Premiérka si rovněž nechce rozhněvat své koaliční partnery ze severoirské Demokratické unionistické strany, na jejichž podpoře je její vláda existenčně závislá.

Rozvodový účet bude podle premiérky Británii stát 39 miliard liber (1,53 bilionu korun), podle odhadů vládních agentur bude ale o několik miliard liber vyšší, dodává list The Guardian.

Chceme druhé referendum

Ulice Londýna v sobotu zaplnily stovky tisíc demonstrantů, podle organizátorů dorazilo 670 tisíc lidí. Lidé požadovali vypsání referenda o konečné podobě brexitu. Jednalo se o největší protesty v Británii od roku 2003, kdy Britové přišli vyjádřit nesouhlas s válkou v Iráku.