Neúnosný smog. V Dillí zakázali jízdu polovině aut

„Plynová komora,“ nazval přelidněné město indický politik Arvind Kejriwal. Radnice například omezila některé stavební práce a zvýšila poplatky za parkování, aby lidi od jezdění autem odradila. Rovněž nechala zavřít všechny školy. Informoval o tom server BBC.

"Pracuji na noční směny a do zaměstnání jezdím na kole. Jel jsem rychlostí maximálně 15 kilometrů v hodině a neviděl jsem na více než na pět metrů. Nemohl jsem pořádně dýchat, ruce mě svěděly. Díky bohu, že jsem dojel domů," uvedl Saurabh Garg, spolupracovník britského listu The Guardian v Indii.

Dýchat vzduch v Dillí je jako vykouřit 50 cigaret denně, píše Guardian s odvoláním na indické lékaře. Lidé vycházejí, jen pokud je to nezbytně nutné. I když vláda vyhlásila mimořádný stav, život ve 14milionovém městě probíhá, jako by se nechumelilo. V ulicích je ruch a lidé například pálí odpadky, jak jsou zvyklí.

Podobné omezení vláda nařídila již minulý rok. Podle odborníků ale k čistšímu ovzduší nepřispělo. Jisté jen je, že společně se třemi miliony aut zmizely nekonečné dopravní zácpy.

Každý rok to začíná stejně. Indičtí farmáři v Paňdžábu a Harijáně na podzim začnou vypalovat svá pole, aby je vyčistili po sklizni. V kombinaci s prachem ze stavenišť, pálením odpadků, petardám z festivalů a v neposlední řadě s emisemi z továrních komínů rychle rostoucího průmyslu, se vytváří nedýchatelná mlha. Oblaka pak nezmizí až do března. Situace je rok od roku horší.

Two pictures to know how danger the situation is for delhi due to #DelhiSmog #delhipollution .



