Smolný den sicilské mafie. Italská policie zatkla při zátahu nového bosse bossů

Hlavy sicilských mafiánských rodin se od roku 1993, kdy byl Riina zatčen, sešly znovu až letos 29. května a do čela vybraly klenotníka Minea. Měla tak začít nová éra sicilské mafie Cosa Nostra.

Podle deníku La Repubblica se jednotlivé klany chtěly znovu spojit a reorganizovat obchod s drogami i sázení prostřednictvím internetu. Nejužší vedení mohl svolat jen boss bossů Toto Riina, který zemřel loni v listopadu. Posledních 24 let života strávil ve vězení.

Sicilian mafia 'boss of bosses' Settimo Mineo has been arrested along with 45 other suspects in Palermo, Italy.



