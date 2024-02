Více než dvanáct tisíc lidí se obrátilo na ruský vyšetřovací výbor s žádostí o okamžité vydání těla zemřelého kritika Kremlu Alexeje Navalného jeho příbuzným. Informoval o tom server Meduza s odvoláním na projekt OVD-Info, který monitoruje zásahy proti odpůrcům režimu. Navalnyj zemřel v pátek v odlehlém vězeňském táboře za polárním kruhem a okolo jeho úmrtí i toho, kde se jeho tělo nachází, panuje dál řada nejasností. Ruská opozice i mnozí západní představitelé přičítají vinu za úmrtí Navalného ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

„Jen solidarita může pomoci dosáhnout spravedlnosti pro Alexeje Navalného a jeho rodinu. OVD-Info začalo shromažďovat výzvy vyšetřovacímu výboru. Společně požadujeme vydání Alexejova těla. Za necelých 24 hodin výzvu poslalo přes dvanáct tisíc lidí,“ píše OVD-Info na sociální síti Telegram. Petiční akci zahájila zmíněná platforma pro lidská práva v sobotu pozdě odpoledne. „Alespoň po smrti musí být Alexej se svými příbuznými,“ dodala.

Matka Navalného Ljudmila v sobotu navštívila vězeňskou kolonii IK-3, kde její syn podle ruských úřadů v pátek náhle zemřel. Podle úřední zprávy se tělo Navalného mělo nacházet v márnici ve městě Salechard. Když tam matka někdejšího opozičního předáka dorazila, dozvěděla se, že márnice je zamčená a tělo tam není. Později ruské úřady oznámily, že tělo nebude příbuzným vydáno, dokud neskončí vyšetřování.

List Novaja Gazeta dnes s odvoláním na své zdroje napsal, že tělo zemřelého bylo nejprve převezeno do města Labytnangi, vzdáleného 36 kilometrů od trestanecké kolonie, kde byl Navalnyj vězněn. Později bylo přepraveno do márnice okresní nemocnice v Salechardu, kde se nyní nachází. Salechard je centrem Jamaloněneckého okruhu na vzdáleném severu Ruska.

Márnici hlídá policie, pitva zatím neproběhla

Pitva zatím nebyla provedena, sdělily zdroje deníku Novaja Gazeta. „Těla lidí, kteří zemřou ve vězení, jsou většinou převážena přímo do ústavu soudního lékařství, ale v tomto případě bylo tělo z nějakých důvodů převezeno do nemocnice,“ řekl listu Novaja Gazeta zdravotník pracující u záchranných služeb v Salechardu. „Přivezli ho do márnice a před dveře postavili dva policisty… Samozřejmě, že chtěli všichni vědět, co se stalo, k čemu jsou všechny ty tajnosti a jestli se snaží něco vážného skrýt,“ uvedl zdravotník.

Patologové nemocnice prý zatím pitvu neprovedli. „Někdo tvrdí, že z Moskvy přišel rozkaz, aby se počkalo na příjezd specialistů z metropole. Podle jiných zpráv sami lékaři nemocnice odmítli pitvu provést. Je to politický případ,“ podotkl.

Podle informací, které zdravotník získal od kolegů, byly rovněž na těle Navalného patrné modřiny, nezdálo se ale, že by byly důsledkem bití. Mohly vzniknout například při masáži srdce či ve chvíli, kdy se dotyčný zmítal v křečích a jiní se ho snažili držet. Agentura DPA uvedla, že se informace zveřejněné listem Novaja Gazeta nepodařilo ověřit.

Matce Navalného úřady sdělily, že příčinou smrti jejího syna byl „syndrom náhlého úmrtí“. Sedmačtyřicetiletému odpůrci Putinova režimu se prý po procházce ve vězeňské kolonii udělalo špatně, ztratil vědomí a nepodařilo se ho oživit. Podle agentury Reuters neidentifikovaný zdroj prokremelské televizi RT řekl, že Navalnyj zemřel v důsledku krevní sraženiny.