V Afghánistánu zemřel po útoku český voják. Další dva jsou zraněni

Německá kancléřka Angela Merkelová přijede v pátek do Prahy na jednání s premiérem Andrejem Babišem. Oznámil to německý list Die Welt s odvoláním na mluvčího spolkové vlády Steffena Seiberta. Merkelová si návštěvou připomene 100 let československé samostatnosti. Ve stejný den do české metropole zavítá i francouzský prezident Emmanuel Macron.