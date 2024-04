Na Izrael se v posledních dnech valí vlna kritiky ze všech stran. V důsledku leteckého útoku ve městě Dajr Balah v Pásmu Gazy zemřelo sedm pracovníků humanitární organizace World Central Kitchen (WCK). Charitativní sdružení se v oblasti staralo o dodávku jídla. Mezi obětmi byl Palestinec, americko-kanadský občan, Australanka, Polák a tři Britové. Zahraniční média vyzpovídala spolupracovníky a blízké zabitých.

Izraelský úder zasáhl konvoj humanitární organizace a zabil sedm pracovníků. | Foto: Profimedia

Všichni svou práci milovali a nakonec při ní i zemřeli. Sedm zaměstnanců neziskové organizace dodávající potraviny v místech přírodních nebo válečných katastrof mysleli na zdraví druhých více, než na to své. Jejich rodiny je popsaly jako obětavé a nesobecké lidi.

Jedna ze zabitých při incidentu na začátku dubna, třiačtyřicetiletá Australanka Lalzawmi "Zomi" Frankcomová, byla vedoucí humanitární pomoci v Gaze. Před měsícem společnost WCK zveřejnila video, na kterém je vidět, jak pracuje v nově otevřené kuchyni v místě neštěstí v centru Gazy.

Tragédie se neměla stát

Její blízcí, včetně bývalé kolegyně z WCK Dory Weekleyové, popsali Australanku jako „laskavou a obětavou lidskou bytost, jež cestovala po světě a pomáhala druhým v nouzi“. Humanitární pracovnice společně pomáhaly jak obětem hurikánu Dorian na Bahamách, tak potřebným při letních požárech v Austrálii.

Další obětí izraelského úderu byl pětatřicetiletý Polák Damian Sobol. K jeho smrti se vyjádřil jak polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, tak prezident Andrzej Duda. „Tito stateční lidé změnili díky své službě a oddanosti ostatním svět k lepšímu. Tragédie se nikdy neměla stát, musí být vysvětlena,“ citoval ho portál BBC. Sobolovi blízcí pak připomněli jeho pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Byli ochotní pomoci, kde bylo potřeba

Izraelská střela zabila i trojici Britů, kteří byli zároveň bývalými vojáky. Ve WCK byli součástí bezpečnostního týmu, jenž měl zajistit, aby konvoj s humanitární pomocí dodržoval nařízené postupy a pohyboval se po správné trase. Všichni se za několik dní měli vrátit domů.

Sedmapadesátiletý bezpečnostní poradce John Chapman byl podle svých blízkých energický člověk, jenž si rozuměl s každým. „Bude nám velmi chybět. Zemřel, když se snažil pomáhat lidem,“ popsala jeho rodina.

O deset let mladší James Kirby se v minulosti zúčastnil misí v Bosně a Afghánistánu. „Byl ochotný podat pomocnou ruku komukoliv, a to i tváří v tvář nesmyslnému násilí,“ uvedli jeho příbuzní. Právě díky své nesobeckosti se vydal pomáhat do Gazy.

Žádost o zákazu vývozu zbraní

Třetím Britem byl třiatřicetiletý James Henderson. Jeho rodina zkritizovala britský prodej zbraní Izraeli. Portál BBC připomněl, že na problematiku v minulosti upozornilo přes 600 právníků, kteří v sedmnáctistránkovém dopise žádali britskou vládu, ať zakáže vývoz zbraní. Spojené království tím podle nich riskuje porušení mezinárodního práva, včetně rizika genocidy v Gaze.

„Nevěřím, že naše vláda bude hnát k odpovědnosti ty správné lidi, ale zaručuji, že bude prodávat zbraně Izraeli, které mohou být následně použity k zabíjení našich spoluobčanů,“ citoval bratra zabitého muže, který chtěl zůstat v anonymitě, list Times. Kromě toho příbuzný muže označil zabíjení lidí z charitativních spolků za neomluvitelné.

Mezi humanitárními pracovníky v konvoji byl i třiatřicetiletý Jacob Flickinger, jenž v minulosti pracoval v kanadských ozbrojených silách. Stejně jako ostatní, i on svou práci v organizaci miloval. „Jeho láska k dobrodružství se spojila s touhou sloužit a pomáhat druhým,“ řekl otec John Flickinger.

V osudný den pak seděl za volantem auta palestinský řidič Saifeddin Issam Ayad Abutaha. Pětadvacetiletý humanitární pracovník byl podle svých přátel nadšený, že může s organizací pracovat. Na jeho pohřbu v městě Rafáh se shromáždily stovky truchlících lidí.

Téměř dvě stovky zabitých humanitárních pracovníků

Od 7. října, kdy palestinská teroristická organizace Hamás zaútočila na jižní Izrael, bylo v Gaze podle informací Aid Worker Security Database při následných útocích Izraele na ta teroristy ovládanou oblast zabito 196 humanitárních pracovníků. Většina z nich byla součástí agentury OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA.

Právníci se v dlouhém dopise zmiňovaném výše zaměřili mimo jiné právě na UNRWA. Žádali, ať britská vláda obnoví její financování, které bylo pozastaveno kvůli obvinění jejích zaměstnanců z účasti na útocích ze začátku října.

Podle z nezávislých zdrojů neověřených údajů ministerstva zdravotnictví, které řídí Hamás, bylo od začátku konfliktu v Gaze zabito už téměř 33 tisíc lidí.