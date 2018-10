Smrt Chášukdžího? Tajné služby nemají jasno, jakou roli sehrál korunní princ

Podle agentury Reuters je šest činitelů amerických a západoevropských tajných služeb přesvědčeno o tom, že rozhodující podíl na Chášukdžího smrti měl saudský korunní princ Muhammad bin Salmán, který zemi de facto vládne. „Jen těžko si lze představit, že by o tom nevěděl,“ uvedl jeden z nich.

Kvůli Chášukdžího případu do Turecka v pondělí odcestovala ředitelka Ústřední zpravodajské služby (CIA) Gina Haspelová, upozorňují americká média. Již v pondělí se saúdským korunním princem sešel Muhammadem bin Salmanem i americký ministr financí Steven Mnuchin.

#CrownPrince meets with the U.S. Secretary of the Treasury and stresses the importance of Saudi-US strategic partnership, where it holds an important role in the future in line with the Kingdom’s #Vision2030 pic.twitter.com/5LyloSOMTK