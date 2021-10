Ze světové tvorby můžeme zmínit například temný komiksový horor Vrána (1994), při němž zahynul hlavní představitel Brandon Lee. Právě jeho smrt se podobá aktuální tragédii asi nejvíce. Také tehdy šlo totiž o to, že ze zbraně sloužící jako filmová rekvizita, v níž měly být jen slepé náboje, vyšel smrtící projektil. Zbraň v tu chvíli držel v rukách herec Michael Massee, představující takzvaného Funboye, protihráče hlavní postavy ztvárňované Leem.

Brandon Lee se po výstřelu zhroutil, ale všichni na place byli přesvědčeni, že jde o součást jeho hereckého výkonu. Že se hlavní hvězda filmu nehýbá, zjistili až po dokončení záběru, kdy režisér zakřičel: "Stop."

Podle závěrů vyšetřování šlo o chybu rekvizitáře, který dal herci zbraň, v jejíž hlavni zůstal po předchozích střeleckých zkouškách zaseknutý skutečný olověný projektil, čehož si nikdo nevšiml. Když Massee ve scéně stiskl spoušť, tlaková energie z nábojky vymrštila tento projektil z hlavně přímo na Leeho, který k dovršení tragédie nepoužíval pro větší autentičnost neprůstřelnou vestu.

Michael Massee se z tohoto neštěstí zhroutil a rok nebyl schopen pokračovat v herecké kariéře. Noční můry mu z ní zůstaly nadosmrti, navíc byl opakovaně obviňován, že Leeho smrt spoluzavinil. Zemřel v roce 2016 ve věku 64 let na rakovinu žaludku.

Natočená scéna hercovy smrti byla údajně použita pouze u soudu jako jeden z důkazů, a poté byla zničena. Film "Vrána" byl sice dokončen, ale dodnes je považován za "prokletý", protože smrt mladého talentovaného herce (syna slavné akční hvězdy Bruceho Lee) byla vyvrcholením řady nehod, provázejícíh jeho natáčení: jeden kaskadér si při něm zlámal několik žeber, jeden kamion s vybavením shořel, jeden člověk se popálil a jeden dostal ránu elektrickým proudem a k dovršení všeho zlého zničil několik natáčecích míst hurikán.

Temný soumrak: vrtulník zabil tři herce naráz

Velkou tragédií pro herecký svět bylo bohužel i natáčení filmu Zóna soumraku (The Twilight Zone) z roku 1983, což byl povídkový snímek složený ze čtyř hororových a sci-fi příběhů, připravovaných čtveřicí renomovaných režisérů: Stevenem Spielbergem, Johnem Landisem, Joe Dantem a Georgem Millerem.

Stejně jako v případě Vrány, i tentokrát se filmový horor naneštěstí změnil v horor skutečný, a to jeden z nejkrutějších, jaké kdy filmová historie zažila.

Dne 23. července 1982 se při natáčení povídky, kterou měl na starost John Landis, zřítil vrtulník, jenž prolétal oblastí řízených explozí. Bohužel dopadl přímo do míst, kde se nacházeli herci, a třem z nich se stal jeho pád osudným: zahynul herec Vic Morrow a jeho dvě malé dětské kolegyně, šestiletá Renee Shin-Yi Chen a sedmiletá Myca Dinh Le. Morrowa a Le smrtelně zasáhly listy vrtule, Chen rozdrtil padající stroj.

Film se podařilo dokončit, ale režisér John Landis (mimo jiné tvůrce slavného videoklipu Thriller s Michaelem Jacksonem, jenž vznikl v téže době) se z tragédie psychicky zhroutil. Po natáčení byl obviněn z neúmyslného zabití, ale nakonec byl osvobozen. Nehoda se zásadně podepsala na psychice všech lidí, kteří jí byli svědky, a vedla ke zpřísnění bezpečnostních pravidel při natáčení podobných scén.

Plancheta ze Tří mušketýrů zabil pád z koně

Patříte-li k divákům, kteří za nejlepší a nejvtipnější filmovou adaptaci Dumasových Tří mušketýrů považují verzi britského režiséra Richarda Lestera ze začátku 70. let s Michaelem Yorkem v roli d'Artagnana, pak si určitě vybavíte i postavičku sluhy Plancheta. Bohužel, jeho představitel, britský herec Roy Kinnear, natáčení třetího dílu Tří mušketýrů nepřežil.

První dva díly Tří mušketýrů z let 1972 a 1973 slavily světový úspěch, na který se režisér Richard Lester rozhodl po patnácti letech navázat a natočit i třetí díl Tří mušketýrů, jenž jako jeden z mála zpracovával třetí díl románu, osudy čtyř přátel po dvaceti letech.

Film se pod názvem Návrat tří mušketýrů začal točit v roce 1988 ve Španělsku, kde Kinneara, jenž patřil k Lesterovým dvorním hercům, potkala tragická nehoda. Dne 19. září 1988 spadl při natáčení jezdecké scény nedaleko Toleda z koně a utrpěl zlomeninu pánve. Zvíře ho navíc zalehlo tak nešťastně, že došlo k silnému vnitřnímu krvácení.

Přestože byl okamžitě transportován do nemocnice v Madridu, podlehl den po převozu srdečnímu infarktu, způsobenému velkou ztrátou krve, a poúrazovému šoku. Kinnearova rodina později obviňovala nemocniční personál z liknavosti a věc skončila policejním šetřením, jeho závěry však zveřejněny nebyly.

Zdrcený Lester film se sebezapřením dokončil a věnoval ho zesnulému příteli, zařekl se však, že už nebude nikdy režírovat. Tohoto slibu se stále drží. Přestože dosud žije, zůstává Návrat tří mušketýrů jeho posledním filmem.

Při natáčení zemřela i hvězda Kokosů na sněhu

Natáčení se stalo osudné také americkému herci Johnovi Candymu, známému i u nás z komedií Kokosy na sněhu, kde ztvárnil roli obézního trenéra jamajských bobistů, a Sám doma, v němž se blýskl v roli dobráckého člena hudební kapely, jenž pomáhá mamince hlavního hrdiny dostat se zpátky domů k synovi. S herečkou Catherine O´Harovou, ztvárňující tuto roli, se skutečně spřátelil a byli spolu v častém kontaktu.

Catherine si také vyslechla jeho obavy, když přijal roli ve westernu Přepadení na východě, jenž se začal natáčet v roce 1993 v mexickém Durangu. Obézní herec tušil, že pro jeho zdraví nemusí být filmování v extrémních podmínkách mexických pouští nejlepší, a svěřoval se, že má z cesty na jih špatný pocit. Přesto však roli přijal.

Bohužel, jeho obavy se vyplnily. Teploty při natáčení nezřídka překračovaly 50 stupňů Celsia, Candy musel v těchto podmínkách jezdit na koni a dělalo se mu pořád hůř. Přesto ale pokračoval v práci.

Dne 3. března 1993 se do hotelu, kde byl ubytovaný, téměř dopotácel. K večeři si dal špagety a krátce před půlnocí se ještě rozloučil s noční hotelovou službou. "Jsem strašně utahaný. Už abych byl doma s rodinou," poznamenal a zavřel dveře.

Druhý den ho našli bezvládně ležícího napůl na posteli a napůl na zemi. Zřejmě se mu udělalo špatně, pokoušel se vstát a bezvládně se skácel k zemi. Lékař zjistil, že herec utrpěl mezi pátou a sedmou hodinou ranní silný infarkt.

Spielbergův hrdina klesl přímo na place

Dalším významným hercem, jehož skolil infarkt přímo na place, byl dvaapadesátiletý americký představitel charakterních úloh Adolph Caesar, jehož nejznámějšími filmy se staly Purpurová barva Stevena Spielberga z roku 1985 a Příběh vojáka režisérské legendy Normana Jewisona, v němž byl za své ztvárnění seržanta Waterse nominován na Oscara.

Caesar přijal v roce 1986 roli v dobrodružné komedii Drsní chlapi z roku 1986 s Burtem Lancasterem a Kirkem Douglasem a hned druhý natáčecí den utrpěl těžký a smrtelný infarkt. Ten ho postihl deset minut před jednou odpoledne právě ve chvíli, kdy točil. Byl ještě dopraven do nemocnice, ale zemřel krátce po přijetí na nemocniční pohotovosti.

"Byla to něžná duše ve tvrdé skořápce. Po Příběhu vojáka nabrala jeho kariéra nový směr a často mi říkal, že to je teprve začátek. Jeho odchodu je mi nesmírně líto," prohlásil tehdy Spielberg, který se s Caesarem přátelil.

Cesta do neznáma: na herce se převrátil vůz

Smrt herce dále poznamenala natáčení amerického dobrodružného televizního seriálu Cesta do neznáma (Sliders) z poloviny 90. let.

Při natáčení druhé série v roce 1996 se převrátil terénní vůz určený ke zdolávání písečných dun, v němž seděl ještě s kolegou sedmadvacetiletý herec Kenneth Steadman. Oba byli vážně zraněni, Steadman bohužel smrtelně. K nehodě došlo na vyschlém dně jezera poblíž Adelanta.

Těžce zraněného sedmadvacetiletého herce stačili záchranáři ještě dopravit vrtulníkem do nemocnice v San Bernardinu, ale krátce poté byl prohlášen za mrtvého.

Veselé české komedie se smutným stínem smrti

Ani českým filmům se tak nešťastná událost, jakou je tragický skon herce při natáčení, bohužel nevyhnula. A je smutným paradoxem naší domácí kinematografie, že tato situace několikrát nastala při natáčení komedií, jež byly úspěšné nejen ve své době, ale dodnes patří k tomu nejlepšímu, co na poli české komediální tvorby vzniklo.

Týká se to například známé sociální komedie Hej rup! z roku 1934, kterou s dvojicí Jiří Voskovec a Jan Werich natočil režisér Martin Frič. Film obsahuje němými groteskami inspirovanou scénu se "splašeným" parním válcem, který ujede svým pánům.

Scéna měla původně vrcholit tím, že válec zdemoluje zahradní restauraci, tyto záběry však již ve filmu neuvidíte. Jejich natáčení se totiž stalo osudné jednomu z herců ztvárňujících hosty, čtyřiašedesátiletému Adolfu Markovi. Když se na něj začala hroutit kulisa, uskočil tak nešťastně, že se dostal přímo pod jedoucí válec a na místě zemřel.

Také komediálně laděná Šíleně smutná princezna z roku 1968 patří do zlatého fondu české filmografie. A také ji potkala tragédie. Ačkoli my si v rolích králů pamatujeme Jaroslava Marvana a Bohuše Záhorského, původní obsazení bylo trochu jiné. Roli krále Dobromysla, již nakonec ztvárnil Záhorský, měl původně hrát Rudolf Deyl ml., jehož komediální talent můžeme dodnes obdivovat například v Limonádovém Joe. I jeho však zhruba v polovině natáčení zasáhl smrtelně infarkt. Film musel být přeobsazen a scény se točily znovu.

A seznam smutných komedií pokračuje pořád dál. V roce 1974 vznikl dodnes populární film Jak utopit doktora Mráčka o vodnické rodině z Kampy. I jeho obsazení bylo původně jiné, než jaké dnes můžeme vidět. Do role jednoho ze strýčků hlavní hrdinky Jany (ztvárněné Libuší Šafránkovou) byl původně obsazen známý komediální herec Jan Libíček, opět proslavený velmi korpulentní postavou (jeho nejznámějšími filmovými rolemi jsou Preceptor v Třech oříškách pro Popelku a zejména Bobo, nejbližší přítel astrologa Stuarta Hampla v komedii Pane, vy jste vdova).

Libíček kromě obezity trpěl těžkou cukrovkou a vážnými urologickými problémy, ale z doktorů měl strach a varovné symptomy nebral na vědomí. Přímo při natáčení vodnické komedie ho pak postihl na břehu řeky náhlý kolaps a skácel se v bezvědomí k zemi. Při převozu do nemocnice zemřel. Na místě byl i představitel hlavní mužské role Jaromír Hanzlík, pro něhož to znamenalo mnohaleté trauma.

Tragédie se nevyhnula ani jednomu z nejkrásnějších a nejpůsobivějších "vánočních" či "zimních" českých filmů, jímž je snímek Krakonoš a lyžníci režisérky Věry Plívové-Šimkové z roku 1980.

Film o souboji odvážného pašeráka, podporovaného chudými krkonošskými dětmi, s protřelými "financi" se stal posledním v kariéře Václava Lohniského (nezapomenutelného primáře Chocholouška z Jáchyme, hoď ho do stroje).

Lohniský původně ztvárňoval jednoho z financů, a přestože měl za sebou již dva infarkty, snažil se v náročných podmínkách zasněžených hor obětavě zvládnout všechny scény. Jedna z nich předepisovala, že financ má sjet na lyžích z kopce.

Herec se rozhodl absolvovat scénu sám a začal stoupat s lyžemi do kopce, přičemž mu doprovod dělal tehdejší asistent režie a pozdější známý režisér Zdeněk Troška. Tomu právě stávkovala vysílačka, kterou se snažil zprovoznit, a tak se za Lohniským po cestě do kopce trochu opozdil. Když vzhlédl, uviděl herce uléhat do sněhu. Napřed myslel, že si chce odpočinout, a chtěl ho vybídnout, ať vstane, nebo nastydne. Když se k němu ale sklonil, viděl, že se jeho oči obrací vsloup a Lohniský upadá do bezvědomí.

Slavný komediální herec podlehl na kopci třetímu infarktu. Zdeněk Troška se na základě této tragické zkušenosti zařekl, že nikdy nebude žádný svůj film točit v zimě, a tohoto slibu se zatím drží.