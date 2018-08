Smrt ruských reportérů v Africe: Mohlo jít o vraždu na objednávku

Trojice ruských novinářů byla tento týden zastřelena během přepadení ve Středoafrické republice. Případ znovu rozvířil diskuse o riziku, které ruští novináři podstupují i přesto, že počet nevyjasněných úmrtí při výkonu této profese stoupá. O případu informoval deník Washington Post.

K přepadení mělo podle tamních médií dojít během cesty skrz nebezpečnou oblast země zmítané občanskou válkou. Zpravodajská společnost, se kterou novináři spolupracovali, podle Washington Post uvedla, že muži sledovali ruské vojenské skupiny operující ve Středoafrické republice.

Tamní prezident Faustin-Archange Touadéra s Ruskou federací se souhlasem OSN uzavřel dohodu o dodávkách zbraní a zajištění výcviku vojáků během probíhající války. Podle Washington Post však má země situaci využívat k posílení vlivu v zemi bohaté na naleziště zlata či diamantů.

Natáčení probíhalo v utajení

Žurnalisté přicestovali do hlavního města Bangui v sobotu ráno. Kvůli práci v utajení přitom měli pouze turistická víza. V neděli se neúspěšně pokusili proniknout do prostoru vojenské základny, kde měli ruští žoldáci cvičit místní vojáky. V pondělí vyrazili na 370 kilometrů dlouhou cestu do Bambari, kde se měli setkat s místním kontaktem napojeným na vládní struktury.

Three more Russian journalists—including the amazing Orhan Dzhemal—were killed while investigating the Kremlin's private mercenary group, Wagner. https://t.co/H2SgghV0yN — Julia Ioffe (@juliaioffe) 31. července 2018

Ke smrtícímu útoku mělo podle německého deníku Deutsche Welle dojít zhruba 30 kilometrů od města Sibut. Vůz s novináři měl být přepaden skupinou maskovaných mužů s turbany, kteří podle přeživšího řidiče automobilu měli mluvit arabsky.

Právě přežití řidiče, kterému se z incidentu podařilo vyváznout prakticky bez zranění a informovat místní úřady, vzbuzuje pochybnosti. V případě běžného přepadení by útočníci pravděpodobně zavraždili celou posádku, nikoli pouze trojici novinářů. Objevují se tak podezření, že útok byl ve skutečnosti maskovanou vraždou na objednávku

Rusko mělo využít občanské války k posílení vlivu

Novináři měli sledovat žoldáky soukromé vojenské organizace Wagner group napojené na Jevgenije Prigožina, který má blízký vztah s prezidentem Putinem. Skupina má podle ruských médií působit také v Sýrii, Prigožin zase bývá spojován s kauzou ovlivňování amerických voleb v roce 2016.

Natáčení dokumentu ve Středoafrické republice financoval ruský podnikatel Michail Chodorkovskij, známý odpůrce prezidenta Putina. „Je to jeden z mála způsobů, jak můžeme ovlivnit situaci v zemi,“ uvedl Chodorkovskij během telefonátu pro Washington Post. Prohlásil také, že je plně odhodlaný zjistit kdo stojí za smrtí novinářů.

„Došel jsem k závěru, že situace okolo netransparentních soukromých ozbrojených skupin je mnohem nebezpečnější, než se předpokládalo,“ uvedl Chodorkovskij s tím, že právě proto schválil natáčení dokumentu. „Zítra by je klidně někdo mohl využít k ‚vyřešení problémů‘ v Rusku, aniž by si vláda musela ušpinit ruce.“

Odpor proti cenzuře tisku

Orkhan Dzhemal, Kirill Radchenko a Alexander Rastorguyev patřili do skupiny ruských novinářů, kteří pokračovali v nezávislé investigativní žurnalistice i přes hrozby násilí a sílící boj ruských úřadůproti svobodě tisku. Před několika týdny například dva novináři zahynuli za nevyjasněných okolností v Nižním Novgorodu v centrální části Ruska. Od roku 2000 bylo podle Washington Post v zemi zavražděno nejméně 28 novinářů.