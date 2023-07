Policie nevyšetřuje úmrtí irské zpěvačky Sinéad O'Connorové jako podezřelé, ženu nalezli v jejím londýnském domě nehybnou a nereagující a ve středu v 11:18 místního času ji prohlásili za mrtvou. Rodina zpěvaččino úmrtí oznámila „s velkým zármutkem“, píše web stanice BBC. Na úmrtí irské hudební legendy reagovala řada umělců i politiků.

Sinéad O'Connorová na koncertě v chorvatském Záhřebu v roce 2020. | Foto: ČTK

„Byla zábavný člověk a totální odvaz, když jste s ní trávili čas. Vždycky se snažila trochu rozvířit vody, kopnout do vosího hnízda. A rozhodně měla jedinečný, ohromný talent. Je teď bezpochyby na lepším místě. Tak šťastný let, drahý anděli,“ vzkázala O'Connorové dnes od mikrofonu rozhlasu BBC Radio 2 zpěvačka The Pretenders Chrisse Hyndeová.

Zemřela Sinéad O'Connorová. Známé irské zpěvačce bylo 56 let

Irský taoiseach, předseda vlády, Leo Varadkar řekl, že její hudbu „milovali po celém světě a jejímu talentu se nic nevyrovnalo“. Místopředsedkyně irské republikánské strany Sinn Féin Michelle O'Neillová zesnulé zpěvačce věnovala projev v severoirském parlamentu. Řekla, že „Irsko ztratilo jednoho z velikánů“. „Tolik talentovaná ženská umělkyně, skutečná průkopnice. Její ztrátu pocítí mnozí,“ řekla O'Neillová.

Zpěvák The Smiths Morrissey na svém webu napsal, že O'Connorová „měla kuráž mluvit, když ostatní pohodlně setrvávali v tichosti“. „Byla odsuzována prostě za to, že byla sama sebou. Její oči se zavřely v hledání duše, kterou mohla nazývat svou vlastní,“ uvedl Morrissey.

Zdroj: Youtube

Populární irská televizní hlasatelka Laura Whitmorová na svém instagramu napsala, že Sinéad byla „největší hvězdou, kterou kdy potkala“. „Měla nejkrásnější hlas, tvář i auru. Jako Irka vyrůstající v 90. letech mi byla vším, ukazovala, že i holky můžou být cool, že irské ženy mohou být světoznámé, říkat, co si myslí a oholit si hlavu nejen kvůli klukům,“ napsala Whitmorová, která uvedla, že se zesnulou zpěvačkou v dětství bydlela ve stejné ulici.