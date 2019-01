Několik dnů trvající kalamita způsobená sněžením v bavorských a rakouských Alpách stále není u konce. Po krátké pauze bez srážek v noci na dnešek v německém alpském podhůří a rakouských Alpách opět sněžilo. Nebezpečí pádu lavin je nadále enormní, v sobotu zahynuli pod sněhovou masou tři Němci a jeden člověk se pohřešuje. Těžký sníh způsobuje zátěž na střechy domů, které hrozí zřícením. Dnes o tom informovaly agentury DPA a APA.

"Ráno jsme zaznamenali 25 centimetrů nového sněhu v Teisendorfu, 30 centimetrů v Ruhpoldingu a 21 centimetrů v Garmischi-Partenkirchenu," řekl mluvčí německé meteorologické služby DWD. Lidé v hornobavorských okresech Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Berchtesgadensko a Traunstein, kde již několik dnů částečně platí stav katastrofy, se proto musí vyrovnat s dalšími přívaly sněhu.

Experti počítají se silným nárazovým větrem, který přes den může způsobovat závěje a pád stromů. Od pondělí se znovu ochladí a mohlo by napadnout místy až metr nového sněhu. V Alpách přitom již nyní panuje zvýšené lavinové nebezpečí.

V sobotu zahynuli v rakouské spolkové zemi Vorarlbersko pod masami sněhu tři Němci a jeden se stále pohřešuje. Pátrání po něm muselo být přerušeno kvůli nebezpečí pádu dalších lavin. Turisté neuposlechli varování, aby neopouštěli upravené tratě.

Ode dneška je lavinové nebezpečí v Nízkých Taurách a severních rakouských Alpách ve spolkové zemi Štýrsko na stupni čtyři, tedy vysokém. V oblasti kolem města Liezen napadlo až 30 centimetrů nového sněhu. V pondělí se očekávají další srážky a nebezpečí se může dostat opět na nejvyšší stupeň. Již nyní hrozí samovolné uvolnění lavin, a to i v nižších polohách. Na 1000 záchranářů byla nasazeno na odklízení sněhu ze střech domů.

Více než 150 výjezdů

Nový sníh přivodil v noci na dnešek v Dolním Bavorsku nedaleko české hranice četné dopravní nehody a uzavírky silnic. Policisté a hasiči zaznamenaly více než 150 výjezdů. Podle policie se odehrálo 24 nehod, jeden člověk utrpěl těžká zranění. Na mnoha místech, především v okresech Deggendorf a Straubing-Bogen, popadaly na silnice stromy tíhou napadaného sněhu. Některé silnice jsou proto neprůjezdné. Odklízecí práce jsou pro záchranáře kvůli hrozbě pádu dalších stromů momentálně příliš nebezpečné.

Bavorský premiér Markus Söder (CSU) v sobotu oznámil, že do postižených oblasti bude vysláno dalších 500 policistů. Mají pomáhat zejména s odklízením sněhu ze střech budov, u nichž hrozí zřícení. "Není důvod k panice, ale k vážným obavám ano," řekl Söder při návštěvě města Bad Tölz. Dohromady bylo do akce nasazeno 5000 osob. V Kemptenu v jihoněmecké oblasti Allgäu město v sobotu večer preventivně uzavřelo 11 sportovních hal kvůli nebezpečí zřícení v důsledku sněhové zátěže. Zavřené zůstanou až do úterka, neboť lze počítat s dalším sněžením, řekl mluvčí města.