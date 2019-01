Již od pondělního rána se nedá autem dostat do obcí Obertauern, Unken, Lofer, Svatý Martin, Weissbach a Rauris. Kolem osmnácté hodiny se kvůli dalším uzavírkám přidaly k tomuto výčtu ještě obce Tweng, Grossarl a Hüttschlag. V historickém hostinci Krimmler Tauernhaus uvízlo pět lidí. Na 150 domácností se ocitlo bez dodávek elektrické energie.

Plenty of snow in the Tirol region of #Austria at the moment, for some the snow continues too! Video via m.a.r.i.sum ig #severeweather #extremeweather #snowfall pic.twitter.com/Db5Mw7MiUE