Zatím nejchladnější Vánoce v moderní paměti Spojených států si vyžádaly už více než 70 lidských životů v osmi státech, 38 z nich přitom zahynulo v nejhůře zasažené oblasti Erie County v New Yorku. Zde město Buffalo zavalil více než metr sněhu. Počet obětí však dle odhadů bude i nadále stoupat.

Sněhové bouře v USA si vyžádaly 65 obětí. Počasí dál komplikuje leteckou dopravu

Téměř týden po extrémní vánici byl v Buffalu zrušen zákaz řízení, ačkoliv všem řidičům bylo doporučeno, aby byli na silnicích opatrní. „Zákaz byl nezbytný, aby lidé neuvízli na silnicích, které ještě nejsou připraveny zvládnout masovou dopravu,“ okomentoval situaci šéf krajské vlády Mark Poloncarz s tím, že na silnicích stále operují velké stroje na vyklízení ulic od sněhu.

Lidé bez proudu

Národní garda pak chodila od dveří k dveřím a prováděla sociální kontroly ve čtvrtích, kde přestala jít elektřina. Portál BBC doplňuje, že by bez proudu měla být přibližně tisícovka domácností. Provozovatelé sítí však tvrdí, že věří, že dokážou 95 procent těchto výpadků vyřešit do konce středy. Úředníci se také obávají, že někteří lidé žijící sami mohli během bouře zahynout bez povšimnutí.

Zdroj: Youtube

Narušená psychika

Situace má dopady i na psychiku lidí. Deník Independent citoval Poloncarze, který situaci na krizových linkách srovnal s prvními dny pandemie covid-19 v roce 2020. Operátoři telefonních linek jsou i nyní zavaleni jednáním s lidmi, „kteří si mysleli, že zemřou“. Během vánice taky několik obchodů poskytlo lidem útočiště, videa zobrazující takovou situace se staly virálními.

Sněhová bouře měla také negativní vliv na tisíce letů, které kvůli ní musely být zrušeny. Odborníci se navíc obávají, že tající sníh může způsobit záplavy.

Nynější situace v New Yorku odkazuje na tu nejsmrtelnější sněhovou bouři na západě města za poslední dvě generace. Podmínky se ale v některých z nejvíce postižených regionů v USA, včetně New Yorku, začínají zlepšovat. Nejméně 65 % městských ulic má k dispozici alespoň jeden jízdní pruh pro průjezd, ačkoli řidiči by na silnice vyjíždět raději neměli.

Jinde v USA a Kanadě se obyvatelé navíc potýkají s novými nebezpečnými povětrnostními podmínkami, které způsobily několik úmrtí. Hlavně státy na západě USA zažívají silné větry a prudký déšť, který může pokračovat až do konce týdne. Ve Washingtonu a Oregonu pak bylo více než 70 tisíc lidí ve středu odpoledne bez proudu.