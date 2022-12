Mrazy a sněžení během svátečního víkendu zasáhly prakticky celé americké území s výjimkou západního pobřeží. Nejhůře postihly na západě státu New York ležící město Buffalo a jeho okolí. V oblasti přišlo o život nejméně 32 lidí. Starosta města s téměř 280 tisíc obyvateli Byron Brown bouři označil za pravděpodobně to nejhorší, co Buffalo za více než 50 let postihlo.