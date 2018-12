Většinoví republikáni nakonec ve sněmovně vyslyšeli přání prezidenta, který požadoval zařadit do návrhu zákona o vládních financích pět miliard dolarů (114 miliard korun), jež chce vydat na stavbu zdi bránící migrantům z Latinské Ameriky nelegálně vstupovat na území Spojených států.

Sněmovna návhrh schválila poměrem hlasů 217 ku 185. Nyní se k němu bude muset vyslovit Senát, který návrh zajišťující dočasné financování vlády do 8. února schválil již ve středu výraznou většinou hlasů, ošem bez dodatku týkajícího se zdi.

Protože republikáni v Senátu mají pouze těsnou většinu a nikoli 60 hlasů ze 100, které by potřebovali k překonání procedurálních překážek, očekávají média při předpokládaném jednohlasném odporu demokratů neúspěch návrhu.

GoFundMe campaign set up by U.S. veteran aiming to raise $1 billion to help pay for Trump's border wall has already earned nearly $3.5 million https://t.co/vvy89fySGz pic.twitter.com/UeglFONeYq