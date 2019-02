Na Brennerské dálnici A22, která vede severoitalskou oblastí Jižní Tyrolsko k rakouské hranici a která byla v sobotu odpoledne kvůli hustému sněžení neprůjezdná v obou jízdních pruzích, je dnes situace výrazně lepší než v sobotu. "Všechna auta musejí mít zimní vybavení," upozornili dnes přesto hasiči z města Bolzana.

Podle serveru listu Die neue Südtiroler Tageszeitung způsobily totiž sobotní chaos na Brennerské dálnici především kamiony, které navzdory včasnému varování nedodržely pravidla jízdy v zimním počasí. "Mnoho kamionů nemělo zimní pneumatiky ani potřebné zimní vybavení," kritizovala dnes v prohlášení společnost, která dálnici A22 spravuje. V sobotu na dálnici uvázly stovky lidí, kteří museli noc na dnešek strávit v nouzových ubytovnám.

Agentura APA informovala, že situace v okolí Brennerského průsmyku dnes už není zdaleka tak napjatá jako v sobotu, řidiči ale musejí nadále počítat s zácpami.

