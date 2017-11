Snídaně u Tiffanyho realitou. Klenotnictví otevřelo první restauraci

Proslulé luxusní klenotnictví dnes otvírá v hlavní pobočce na newyorské Páté Avenue svou úplně první restauraci.

Podnik, který nese název The Blue Box Café, byl vybudován v nově rekonstruovaném čtvrtém patře vlajkové lodi klenotnictví, informuje CNN.

Restauraci zdobí pastelově modrá, tedy tradiční barva firmy. „Jak kavárna, tak zbytek prostor nabízí luxusní zážitek,“ uvedl Reed Krakoff, hlavní umělecký šéf Tiffanyho. „Celý interiér je experimentální – je to okno do nového Tiffanyho,“ dodal.

