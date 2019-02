Kvůli sněžení dnes na západě Rakouska a severu Itálie zvýšili meteorologové stupeň lavinového nebezpečí na čtvrtý, tedy druhý nejvyšší. Přes noc napadlo v severoitalské oblasti Jižní Tyrolsko a rakouském regionu Východní Tyrolsko, jak se nazývá okolí města Lienz, až 80 centimetrů nového sněhu. Silný vítr navíc na mnoha místech zavál silnice, které tak museli policisté uzavřít.

Kvůli vysokému nebezpečí lavin je v rakouské spolkové zemi Tyrolsko uzavřená například část Felbertauernské silnice a část Brennerské silnice mezi městy Matrei am Brenner a Schönberg im Stubaital. Jak dlouho zůstanou uzavřené, není podle APA zatím jasné. Část Brennerské dálnice je uzavřená také na italské straně a to v obou směrem mezi městy Vipiteno/Sterzing a rakouskou hranicí.

One night of snow in Austria. This is ridiculous!?? #snow #austria #PolarVortex #PolarVortex19 #PolarVortex2019 pic.twitter.com/OwoFpUHODY

Kvůli komplikacím na silnicích vyzvala jihotyrolská civilní ochrana turisty, aby na cestu domů vyrazili později. Obvykle se přitom v sobotu mění na horách turnusy.

Woman in Austria was shoveling snow at home when she turned around to see an avalanche barreling down the mountain. No was was injured, according to local reports. https://t.co/uZrcTVrRKC pic.twitter.com/zbbDcQfdPB