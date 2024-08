Karolína Stárková dnes 07:00

Ikonická socha Svobody slaví narozeniny. Má už bezmála jedno a půl století. V pondělí 5. srpna je to na den přesně 140 let od chvíle, kdy vůdci Spojených států amerických v roce 1884 položili základní kámen celé stavby. Sochu Američanům v roce 1886 darovali Francouzi a proto zprvu symbolizovala přátelství mezi těmito národy. Brzy se ale stala celosvětovým symbolem amerického snu. Dlouhé roky už vítá přistěhovalce do amerických vod a slibuje jim jedno: Ve Spojených státech najdete lepší život a větší svobodu. Zkuste si v kvízu Deníku, kolik toho o proslulé soše víte.