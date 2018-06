Bavorsku se nelíbí plán na rozpočet eurozóny, Söder zkritizoval Merkelovou

Bavorský premiér Markus Söder (CSU) ve středu ostře napadl plán německé kancléřky Angely Merkelové a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona vytvořit společný rozpočet eurozóny od roku 2021 dál. Podle Södera tak Merkelová usiluje jen o to, zahrnout Francii do svých migračních plánů.

"Nemůžeme dláždit cestu dodatečným stínovým rozpočtům a zkoušet ředit stabilitu eura," uvedl Markus Söder. Současně varoval německou kancléřku před směšováním finanční a azylové politiky. Podle něj nepřichází v úvahu, aby se kancléřka snažila dovést další evropské země ke spolupráci v azylové politice formou slibů v oblasti finanční politiky. "Jsou to dvě zcela odlišné oblasti," zdůraznil Söder, který chce svolat jednání vedení koalice. Informuje o tom DPA.

Premiér Bavorska, které je nejjižnějším německým spolkovým státem, naopak usiluje o to, aby Rakousko a Německo začalo na své společné hranici migranty zadržovat a vracet. Pro tento záměr se snažil ve středu získat rakouského premiéra Sebastiana Kurze. Podle DPA Söder dlouhodobě usiluje o zpřísnění hraničních kontrol a neposkytuje tak mnoho nadějí, že by se podařilo vyřešit migrační problém na úrovni EU během dvou týdnů. Právě dva týdny na nalezení takového řešení ale dostala Merkelová jako ultimátum od německého ministra vnitra Horsta Seehofera (předsedy CDU a bývalého bavorského premiéra), který deklaroval, že poté vyzve pohraniční policii, aby začala uprchlíky vracet.

"Bavorsko a Rakousko sdílejí společný postoj," uvedl Söder v rakouském Linci ještě před zahájením jednání se Sebastianem Kurzem. Později dodal, že považuje za rozumné investovat do zřízení "ochranných zón v Africe", které by zabránily africkým uprchlíkům dostat se do Evropy. Takové opatření by podle něj dalo veřejnosti jasný signál, že se nebude opakovat rok 2015, kdy Německo otevřelo své hranice stovkám tisíc uprchlíků. Na dotaz, zda by to znamenalo financovat uprchlické tábory na africkém kontinentu, ale neodpověděl.

Německý ministr vnitra Seefofer požaduje, aby se Německo vrátilo k dublinské úmluvě, podle níž by měli být migranti, kteří se už dříve zaregistrovali v jiné členské zemi Evropské unie, vraceni do této země. Během migrační krize v roce 2015 byla tato úmluva porušena, protože počet migrantů valících se do Evropy překročil únosnou situaci a Merkelová nařídila jejich částečné vpuštění do Německa.

Seehoferův návrh odmítla ústy svého premiéra Andreje Babiše Česká republika, která rovněž sdílí společnou hranici s Německem, uvedla DPA. Podle ní Babiš Němce varoval, aby nezastavovali migranty na hranicích, protože by to zasáhlo právě sousední země.

"Současné spory ohledně migrace v Německu vedou k návrhům na uzavření hranic a obnovení hraničních kontrol, což je pro nás nepřijatelné," uvedl Babiš pro Hospodářské noviny.