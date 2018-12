Šokující scény jak z občanské války, hodnotí francouzské deníky sobotní protesty

Francouzský tisk se dnes vrací k sobotním protestům hnutí žlutých vest a většina listů se shoduje, že zejména Paříž byla svědkem šokujících výjevů násilí. Podle listu Le Parisien je nyní na prezidentovi Emmanuelu Macronovi, aby našel slova i prostředky, jak krizi řešit.

Na titulní stránce Libération je část Macronovy tváře téměř zalité žlutou barvou s jediným slovem: Zaplaven. Podle tohoto listu si musí prezident vybrat, zda bude hasičem, nebo pyromanem.

Les unes de Libé, samedi et ce lundi. Comment Macron est pris dans les mailles des «gilets jaunes», notre analyse ➡️ https://t.co/gi6RlcZEMg pic.twitter.com/6a2lhSQ9cK — Libération (@libe) 3. prosince 2018

List L'Opinion vybavil svou titulní stránku karikaturou, na níž Macron v hasičské kombinéze míří proudem vody do plamenů s otázkou: "Jak se to hasí?" Stojí za nim dva muži ve žlutých vestách a jeden odpovídá, že nemá nejmenší tušení.

"Francie je v šoku a čeká na odpověď. Prezident musí najít řešení konfliktu, který se vleče," soudí Le Figaro. Jak mohlo banální rozhodnutí o zvýšení daně z pohonných hmot přivést Francii ke scénám rabování, chaosu a ničení, Paříž do plamenů, Vítězný oblouk k znesvěcení?

Žluté vesty podporuje většina Francouzů

Článek pokračuje úvahou, jak situaci řešit. Nejprve zabránit dalším scénám připomínajícím občanskou válku a zajistit bezpečnost občanů. Především ale reagovat na zlost žlutých vest, neboť jejich odhodlání zatím odolalo všemu - podporuje je sedm z deseti Francouzů. Je třeba vyjednávat a pro obnovení dialogu bude nutné v něčem ustoupit.

Všem je jasné a bije to do očí, že Macron musí co nejrychleji zrušit, odložit - na slovu nezáleží - plánované zvýšení daně, které přililo oleje do ohně. Tak jako ministr vnitra Christophe Castaner mnozí řeknou, že moratorium na zvýšení daní ke zklidnění stačit nebude a že žluté vesty začnou požadovat víc. To asi není mylné, ale zároveň se tím říká, že nespokojenost, na níž revolta stojí, je hluboká a žádné politické oznámení ji nevyléčí. Národní smíření bude dlouhodobá práce.

L'Humanité považuje za jedinou možnou odpověď nastolení sociální spravedlnosti. Vláda musí "na sociální nespravedlnost odpovědět konkrétně, zejména zvýšením mezd".

List Les Echos píše, že cílem číslo jedna žlutých vest je Macron, který se ale staví do druhé řady. "Hlava státu se snaží nechat opadnout tlak, který směřuje na něj. Stále doufá, že zachrání svou ekonomickou politiku i svůj mandát," soudí list.

Hlavolam

Otázka, jak udržet klid, je podle deníku Le Monde hlavolam. I když je pařížská policie zvyklá čelit po každé manifestaci otázkám, zda byl zásah adekvátní, rozsah sobotních škod a potíže, s nimiž se zasahující policisté setkali, staví tentokrát policejního prefekta Michela Delpueche do těžší situace než obvykle.

Problém nebyl ani tak v počtu policistů jako v tom, že hájili velký prostor - obvod kruhového náměstí Charlese de Gaulla a 12 ulic do něj ústících. Proti nim nestál homogenní dav demonstrujících, ale mezi "pravými" žlutými vestami i skupiny levicových a pravicových radikálů připravených ničit.

Velké úsilí se věnovalo zajištění tepny Champs-Élysées, avšak tam se sešlo asi 500 poklidných členů hnutí žlutých vest. Většina radikálů byla po obvodu náměstí. Proti těmto vandalům stála menší část z nasazených policejních sil, přiznal Delpueche. Policie si uvědomuje, že v případě hnutí žlutých vest je třeba zapomenout na klasické metody a vytvořit pružnější strategii.