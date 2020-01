"Všemohoucí Bůh nám slíbil, že dostaneme odplatu… Rozhodně podnikneme jisté kroky," uvedl Káaní. "Slibujeme, že budeme pokračovat v cestě mučedníka Solejmáního se stejným odhodláním… a jediným odškodným pro nás bude to, že Ameriku vystrnadíme z regionu," řekl nový velitel Kuds.

Spojené státy v pátek Solejmáního usmrtily pomocí rakety z dálkově ovládaného dronu u letiště v Bagdádu. Tělo zesnulého generála pak na cestě po iráckých a íránských městech doprovázely statisíce truchlících. Vrcholem smutečních obřadů mají být dnešní obřady v Teheránu. Po modlitbě za zesnulého na místní univerzitě bude tělo za přihlížení davů převezeno na Asadího náměstí na západě hlavního města. Podle místních médií by se mohly přijít s generálem rozloučit miliony lidí. Íránská vláda vyhlásila v metropoli den pracovního klidu, aby se všichni lidé mohli pietní akce zúčastnit.

Íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí se dnes v Teheránu modlil nad rakvemi velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního a dalších, které v pátek u letiště v Bagdádu zabily rakety Spojených států. Informovala o tom agentura AP, podle níž v jednu chvíli duchovní, který měl k zabitému generálovi blízko, plakal.

Už ráno desetitisícové davy zaplnily ulice íránské metropole. Truchlící nesli plakáty se Solejmáního portrétem a rudé šíitské vlajky, které tradičně symbolizují krev někoho, kdo byl zabit neprávem a volají po odplatě.

Podle agentury AP je to poprvé, co Írán uspořádal smuteční obřady pro jednoho muže v několika městech- ani duchovní vůdce Rúholláh Chomejní, který založil islámskou republikou, neměl po své smrti v roce 1989 tolik smutečních průvodů. Solejmáního rakev bude vystavena v mešitě v Teheránu, stejně jako byla kdysi Chomejního. Generál pak bude pohřben ve svém rodném městě Kermán.

Írán v neděli oznámil, že se nadále necítí být vázán jadernou dohodou z roku 2015 a bude neomezeně pokračovat ve svém jaderném programu a obohacování uranu.

Trump: USA zaútočí na místní památky

Americký prezident Donald Trump dnes znovu pohrozil "velkou odvetnou akcí" v případě, že by Teherán kvůli zabití íránského generála Kásema Solejmáního zaútočil na americké cíle. Do Iráku pak vzkázal, že pokud země vypoví americké vojáky, uplatní vůči němu sankce. Šéf Bílého domu také novinářům řekl, že Spojené státy mohou uvažovat o útoku na vybrané íránské kulturní lokality, pokud by Íránci v odvetě za smrt velitele oddílů Kuds zabili nějaké americké občany.

Trump mluvil s novináři během zpáteční cesty z vánoční dovolené na Floridě na palubě prezidentského speciálu a v zásadě zopakoval svá předchozí prohlášení. Už v noci na neděli nejvyšší americký představitel prohlásil, že Spojené státy vytipovaly 52 íránských cílů, které zasáhnou v případě íránské snahy o odvetu. Některé z cílů jsou podle Trumpa velmi důležité pro Írán a íránskou kulturu.

"Oni mohou zabíjet naše občany. Oni mohou mučit a mrzačit naše občany. Oni mohou používat nástražná zařízení a vyhazovat naše občany do vzduchu. A my nesmíme sáhnout na jejich kulturní památky? Takhle to nefunguje," řekl Trump reportérům během letu do Washingtonu.

Americký prezident také pohrozil Iráku sankcemi v případě, že nedodrží dohodu, podle níž v zemi působí přes 5000 amerických vojáků. Irácký parlament v neděli v souvislosti se zabitím Solejmáního schválil usnesení, v němž vyzval vládu, aby ukončila přítomnost cizích vojáků v zemi.