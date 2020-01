Obrovský zájem tisícovek Íránců o účast na pohřbu Kásema Solejmáního vedl k vražedné tlačenici. Na smutečním shromáždění bylo ušlapáno 32 lidí, dalších minimálně 190 lidí bylo zraněno. Dnešní plánovaný smuteční obřad byl proto nakonec odložen, informovala agentura ISNA.

Pohřeb generála Kásema Solejmáního ve městě Kermánu | Foto: ČTK

Plánovaný pohřeb nejvyššího íránského generála, jehož minulý týden zlikvidoval americký letecký úder, se ještě před jeho uskutečněním bohužel zvrhl v paniku s tragickými následky. Záhy poté, co se smuteční procesí dalo do pohybu, se dostaly tisícovky lidí do skrumáže, v níž začali mnozí padat a už se nedokázali zvednout. Nakupený dav, jenž se jim nedokázal vyhnout, je ušlapal.