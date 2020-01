Tělo velitele íránských elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního dnes dorazilo do Íránu. S odvoláním na zprávu íránské agentury IRIB o tom dnes informovala agentura Reuters. Solejmání v pátek zahynul při americkém útoku nedaleko iráckého hlavního města Bagdádu. Pohřben bude v úterý v rodném městě Kermán.

Ženy s portréty zabitého íránského generála Kásema Solejmáního ve smutečním průvodu v Teheránu na snímku ze 4. ledna 2020 | Foto: ČTK

Solejmáního tělo dopravili na palubě letadla do Ahvázu, který je hlavním městem provincie Chúzestán na jihozápadě Íránu. Podle záběrů místních médií přivítaly generála tisíce lidí v černém. Ještě dnes by měly být jeho pozůstatky převezeny do šíitského posvátného města Mašhad v provincii Chorásáne Razaví na severovýchodě země. Následně poputují do Teheránu, města Kom a do Solejmáního rodného města Kermán. Tam bude generál v úterý pohřben.