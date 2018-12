Státní orgány varovaly, že kráter sopky zůstává i nadále nestabilní, vzrůstají proto obavy z dalších vln. Ve strachu z další erupce také rozšířily oblast, do které mají obyvatelé ostrovů zákaz vstupu, na pět kilometrů v okruhu ostrova. Situaci v oblasti komplikuje i sopečný popel, který přikryl zasažené území.

Odborníci uvedli, že popel nepředstavuje zdravotní nebezpečí, obyvatelům však doporučují při pohybu mimo domovy používat brýle a dýchací masky. Odkloněny kvůli němu byly stovky letů. „Všechny lety byly kvůli popelu ze sopky Krakatoa přesměrovány,“ uvedla vládní agentura pro kontrolu letecké dopravy AirNav.

Podle státního úřadu civilního letectví by sopečná činnost neměla narušit provoz indonéských letišť, ani toho v hlavním městě Jakartě, které se nachází jen zhruba 155 kilometrů východně od ostrova Anak Krakatau.

Sopka na sebe začala znovu upozorňovat již v červenci letošního roku. K erupci došlo v neděli 23. prosince, kdy vulkán začal chrlit lávu a kamení a oblaka sopečného popela dosáhla podle agentury Reuters výšky až tří kilometrů.

Státní geologická agentura proto zvýšila stupeň nebezpečí na druhý nejvyšší. „Od 23. prosince sopečná aktivita neustala. Očekáváme, že bude nadále eskalovat,“ uvedl tajemník agentury Antonius Ratdomopurbo.

Výbuch a zhroucení kráteru vyvolaly vlny tsunami, které dosahovaly výšky až pěti metrů a zasáhly pobřeží ostrovů Jáva a Sumatra v oblasti Sundského průlivu. Také vinou špatné reakce úřadů, které obyvatele včas nevarovaly, zahynulo přibližně 430 lidí. Další stovky se podle agentury AP pohřešují.

Radar data from satellites, converted into images, shows #Indonesia’s Anak Krakatau island volcano is dramatically smaller following a weekend eruption that triggered a deadly #tsunami https://t.co/9yvmIfo8qt pic.twitter.com/hh3qPbVEC1