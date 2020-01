Pondělního líčení se účastní dva ze čtyř obžalovaných - podnikatel Marian Kočner a Tomáš Szabó. Miroslav Marček, který se již minulý týden přiznal, že zavraždil tři lidi - kromě Kušnírové a Kuciaka i podnikatele Petera Molnára - se soudu nadále nezúčastňuje. Stejně tak zprostředkovatelé vraždy Alena Zsuzsová, která veškerou vinu popírá a Zoltán Andruskó. Právě Andruskó byl v případu považován za klíčového svědka. Od začátku spolupracuje na případu s policií. Na konci loňského prosince byl odsouzen k 15 letům vězení.

Vražda Jána Kuciaka: to nejdůležitější z třetího stání

V pondělí vypovídal zakladatel finanční skupiny Penta Jaroslav Haščák. Ten Kočnera zná od roku 1998. "Naše setkání byla sporadická do doby, kdy se Kočner stal klientem naší banky," prohlásil podle serveru Topky.sk Haščák s tím, že to mělo být od roku 2015. Za poslední dva roky, kdy byl Kočner na svobodě, se prý setkali osmkrát, všechny schůzky měl prý zaznamenané v diáři.

Kočner si Haščáka zvykl kontaktovat, když se mu něco v médiích Penty nezdálo, což bylo podle jeho slov mnohokrát. Články Jána Kuciaka byly podle něj na vysoké úrovni. "Uměl pracovat s daty a uměl je skládat do obrazu, který dával smysl. Pracoval i ve volném čase, což se o většině novinářů říci nedá," řekl Haščák. "Jeho články byly velmi kvalitní," dodal. S Kočnerem se prý o Kuciakových článcích nebavil. "95 procent článků, o kterých jsem se s Kočnerem bavil, byly z našich médií," dodal.

Kočner si Haščákovi stěžoval na média

"Snažil jsem se Kočnerovi vysvětlit, že média jsou nezávislá. Kultura v nich je jiná, než jak to funguje v obchodních společnostech. Zaměstnavatel se stará o logistické věci, ale do obsahu zasahovat nemá. Už při našem vstupu do médií jsme toto zdůraznili ve všech našich redakcích," řekl Haščák.

Ten u soudu také potvrdil, že s Kočnerem řešil možnost odstranění nepohodlných lidí. Kočner mu měl napsat onu větu, kvůli které je Haščák předvolán. "Inak pracujem na odjebaní toho ču…“ citoval Haščák zprávu z tajné aplikace Threema s tím, že tato zpráva souvisela s odstraněním tehdejšího šéfa speciálního policejního týmu Gorila Lukáše Kyselici. Kočner ji měl podnikateli napsat 17. ledna 2018, teda přibližně měsíc před vraždou novináře a jeho snoubenky. O pár dní později dostal také Haščák i zprávu ve znění: „Môžem je*ať ko*ota.“ Podle Haščáka se tato slova týkala vyšetřovatele Kyselici a nemělo to nic společného s vraždou Kuciaka.

„Jsem si na sto procent jistý, že nahrávka souvisela s panem Kyselicou. Odepsal jsem mu, že si víc řekneme, až budeme spolu,“ prohlásil Haščák.

Vražda Jána Kuciaka: to nejdůležitější ze druhého stání

Před ním vypovídal vlivný slovenský podnikatel Norbert Bödör. Ten měl pomáhat s vyřizováním svých věcí na slovenské policii. Té v minulosti šéfoval Bödörův příbuzný Tibor Gašpar. Bödör se podle svých slov zná s Kočnerem 10 let. „Nikdy sme spolu neobchodovali, považuji ho za známého,“ řekl. Jána Kuciaka prý znal jako novináře. "Psal investigativní články," prohlásil u soudu. Nic konkrétního neprozradil. Martinu Kušnírovou prý neznal a nevěděl ani nic o Kuciakově životě.

Bödör: Nemám s tím nic společného

Právě Bödör se měl totiž podle Petera Tótha, bývalého policisty, podílet na financování Kočnerova týmu, který sledoval slovenské novináře. „Snažil se s nimi bojovat tak, že o nich něco zveřejňoval, nějaká videa, řekl Bödör s tím, že Kočner založil server Na pranýři. Tento tým, který měl hledat špínu na novináře, měl mít rozpočet 140 tisíc eur. Podle Tótha jej z poloviny financoval Kočner a z druhé poloviny Bödör. Ten to však odmítá. Podle jeho slov jej Kočner o pomoc se získáváním informací o novinářích nepožádal.

„Já jsem s tím nic neměl. Nepodílel jsme se na tom. Nepožádal mne ani o finanční pomoc při získávání těchto informací,“ sdělil Bödör. Podle něj neměly Kuciakovy články dopad na jeho podnikatelské aktivity. Na otázku, zda novinářovy články škodily Kočnerovi, neuměl Bödör odpovědět.

Vražda Jána Kuciaka: to nejdůležitější z prvního stání

Podle obhájce rodiny Kuciakových byla dnešní Bödörova výpověď nedůvěryhodná. "Komunikace mezi Kočnerem a Bödörem přes Threemu (šifrovaná komunikace) říká něco jiného, než co tu bylo sděleno. Jejich komunikace potvrzuje, že právě přes tohoto svědka zabezpečoval Kočner lustrace i informace z policie i NAKA (elitní jednotka slovenské policie)," řekl Lipšic.

Obžalovaným hrozí v případě prokázání viny až doživotní trest odnětí svobody. Rodiče Jána Kuciaka navíc požadují majetkovou náhradu - uhrazení nákladů na pohřeb a takzvané bolestné. „Poškození navrhují, aby soud zavázal obžalované, aby zaplatili každému z poškozených 500 tisíc eur (přes 12,5 milionu korun), tedy oba si uplatňují nemajetkovou újmu ve výši jeden milion eur,“ uvedl obhájce Daniel Lipšic.