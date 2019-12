K původnímu návrhu dohody s trestem deseti let měl totiž dopoledne soud výhrady, a dal proto prokurátorovi a obviněnému čas na její změnu.

Andruskó je prvním pravomocně odsouzeným za Kuciakovu vraždu, při které byla zastřelena i reportérova přítelkyně Martina Kušnírová. Začátek hlavního soudního líčení s dalšími čtyřmi obžalovanými ve zmíněném případu je naplánován na leden příštího roku.

Dvaačtyřicetiletý Andruskó, kterému hrozil trest 25 let vězení až doživotí, při vyšetřování zmíněné dvojnásobné vraždy spolupracoval s policií. I díky tomu mu byl trest mimořádně snížen. Běžná dohoda s prokurátorem totiž umožňuje snížit trest obviněnému nanejvýše o jednu třetinu pod dolní hranicí trestní sazby, kterou pro daný delikt stanovuje zákon. To by pro Andruskóa znamenalo nejnižší trest vězení 16 let a osm měsíců.

Rozhodování soudu o dohodě o vině a trestu se protáhlo kvůli tomu, že původně navrhovaný desetiletý trest vězení pro Andruskóa označila předsedkyně senátu Pamela Záleská za nízký. "Soud zastává názor, že (původní) dohoda v předloženém znění je spravedlivá jen pro obviněného.

Obviněný Zoltán Andruskó zobchodoval lidský život, tedy prodal hodnotu, kterou trestní zákon vysoce chrání. Následně obviněný zobchodoval i trest," řekla Záleská a dodala, že žádný trest nemůže napravit způsobenou smrt.