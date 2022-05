Extrémně silná touha po vnoučeti trápí manželský pár z Indie. Až tak, že se rozhodl zažalovat svého syna. Šedesátníci z indického státu Uttarákhand svého jediného potomka obviňují, že jim navzdory již šest let trvajícímu manželství stále nedal vnouče. „Pokud se vnoučce nenarodí do roka, rodiče budou od svého syna požadovat odškodné 650 tisíc dolarů (15,5 milionu korun, pozn. red.),“ píše BBC .

Právník páru uvádí, že absence vnoučete manželům způsobuje psychické utrpení a je tak formou psychického týrání. „Snem každého rodiče je jednou se stát prarodičem. Čekají na to celé roky,“ uvedl právník AK Srivastava pro list The National.

Letadlo se muselo po 40 minutách vrátit. Pilot neměl letový test

Manželé Sanjeev a Sadhana Prasadovi tvrdí, že do výchovy a vzdělání syna investovali všechny své úspory. „Jeho otec mu v roce 2006 zaplatil pilotní výcvik v Americe, který stál 65 tisíc dolarů (1,5 milionu korun, pozn. red.). Mladý muž se ale v roce 2007 vrátil do Indie a jelikož neměl práci, rodiče ho po více než dva roky finančně podporovali,“ píše server Times of India.

V roce 2016 se rodiče svému nyní pětatřicetiletému synovi Shreyi rozhodli domluvit sňatek. „Činili tak v naději, že budou mít vnoučce, se kterým by si v důchodu mohli hrát,“ zmiňuje BBC. Jak pár tvrdí, svému synovi a vybrané nevěstě zaplatil svatbu v pětihvězdičkovém hotelu, honosné líbánky v zahraničí a také nové luxusní auto za téměř dva miliony korun.

Haridwar, Uttarakhand | Parents move court against son&daughter-in-law, demand grandchildren/Rs 5 cr compensation.



They were wedded in 2016 in hopes of having grandchildren. We didn't care about gender, just wanted a grandchild: SR Prasad, Father pic.twitter.com/mVhk024RG3 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 11, 2022

Jako jedinou protislužbu pak od svého syna a snachy starší manželský pár očekával, že brzy přivedou na svět vnouče. Jenže zatím se manželé Prasadovi nedočkali. „Můj syn je ženatý už šest let, dítě ale stále neplánují. Kdybychom měli vnouče, se kterým bychom mohli trávit čas, naše bolest by byla snesitelnější,“ vysvětlil Sanjeev Prasad, proč se celý problém rozhodl řešit soudní cestou.