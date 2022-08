„Nelze připustit, aby politika ovlivňovala výkon spravedlnosti. Prosazování práva je štítem, který chrání Američany. Nemůže být používáno jako zbraň pro politické účely,“ cituje z podání agentura Reuters.

Prohlídku u Trumpa schválil ministr. FBI hledala dokumenty o jaderných zbraních

Trumpovi právníci požadují, aby bylo prověřování dokumentů zastaveno, dokud nebude jmenován nezávislý vyšetřovatel.

Žádost obdržela okresní soudkyně Aileen Cannonová z Fort Pierce, kterou jmenoval Trump a kterou Senát potvrdil týden po Trumpově volební porážce v roce 2020.

Odrazový můstek?

Americká média komentují pondělní požadavek Trumpova právního týmu jako snahu bývalého prezidenta využít kauzu k získání bodů pro republikány před podzimními volbami. Podle CNN hodlá Trump věc použít jako odrazový můstek k pravděpodobnému novému pokusu o získání Bílého domu v roce 2024.

Požádat o nezávislého vyšetřovatele je samo o sobě legální. Forma žádosti ale podle CNN odpovídá předchozímu Trumpovu jednání, při němž exprezident zneužíval právní systém k průtahům, odvádění pozornosti a politizaci obvinění vznesených proti němu. Je to rovněž charakteristický příklad Trumpova směšování politické a právnické strategie ve chvíli, kdy je sám vyšetřován.

Trumpovu rezidenci prohledala FBI. Vloupali se i do trezoru, tvrdí exprezident

Vyšetřování dokumentů Trumpovi poslouží podle CNN k tomu, aby ze sebe v očích svých příznivců učinil prezidentského kandidáta pronásledovaného administrativou Joea Bidena. Sedmadvacetistránková žádost sepisující požadavek na jmenování nezávislého vyšetřovatele odvádí pozornost od základních otázek v případu. Totiž zda měl exprezident u sebe nelegálně tajné informace a vládní tajemství, na což neměl právo, a zda tím ohrozil národní bezpečnost.

CNN uvádí, že jde o nejvážnější případ v dějinách ministerstva spravedlnosti a že se znovu ukazuje to, co je svázáno s Trumpovou politickou kariérou - pouhý fakt, že je předmětem vyšetřování, se obrací proti institucím zapojeným do vyšetřování. V očích milionů Trumpových stoupenců jsou zatahovány do politiky a dostávají se do nezákonného postavení.

Dvojice obsílek

Jak uvádí server POLITICO, požadavek Trumpova týmu také přináší detaily k událostem spojeným s prohlídku sídla Mar-a-Lago 8. srpna. Ministerstvo spravedlnosti před touto akcí zaslalo dvě obsílky: v té z 11. května žádalo o vydání dokumentů, ve druhé v červnu požadovalo zaslání záznamů z bezpečnostní kamery.

Pod žádostí o jmenování nezávislého vyšetřovatele jsou podepsáni tři právníci; mluvčí ministerstva spravedlnosti Anthony Coley sdělil, že vládní právníci žádost budou řešit u soudu.