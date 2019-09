Soud v západofrancouzském městě Rochefort dnes rozhodl ve prospěch kohouta jménem Maurice, jehož brzké ranní kokrhání budilo sousedy. Opeřenec se stal ve Francii symbolem boje o udržení venkovských tradic. Maurice smí nadále zpívat a sousedé, kteří záležitost dali k soudu, musejí majitelce kura zaplatit odškodné 1000 eur (téměř 26000 Kč). Píše o tom agentura AFP.

Kohout | Foto: ČTK

"Nemám slov. Je to vítězství pro všechny, kteří se ocitli ve stejné situaci jako já," uvedla majitelka zvířete Corinne Fesseauová. Podle ní dnešní verdikt znamená, že podobně by skončily všechny případné soudní spory týkající se venkovských zvuků, například zvonění zvonů nebo kvákání žab. Vesnické ruchy by mohly být chráněny i zákonem, který by se mohl nazývat Mauricův, navrhla Fesseauová.