Nejvyšší soud amerického státu New York dnes zrušil odsouzení někdejšího hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina za sexuální delikty a nařídil zahájení nového procesu. Řízení, po němž obžalovaný v roce 2020 dostal 23 let vězení, podle vyšší instance poznamenaly procesní chyby. Na svobodu se však nyní 72letý Weinstein podle televize CNN nedostane, jelikož byl loni odsouzen také v Los Angeles, a to k 16 rokům vězení za znásilnění.

Harvey Weinstein | Foto: ČTK/APInvision/Jordan Strauss

Weinsteinův případ se stal symbolem hnutí Me Too, které před několika lety upozornilo na výskyt sexuálního obtěžování a násilí nejen v Hollywoodu. Jedním z impulzů byla na podzim roku 2017 zjištění deníku The New York Times (NYT) o stížnostech několika žen na vlivného producenta, který byl pak souzen za znásilnění a další skutky. Stejný list dnešní vývoj kauzy označuje za ohromující zvrat.

O zrušení rozsudku rozhodl nejvyšší státní soud poměrem hlasů čtyři ku třem. Rozhodnutí zdůvodnil tím, že prvoinstanční soudce nechal prokurátory předložit svědectví žen, které tvrdily, že je Weinstein zneužil, přestože se tyto případy přímo netýkaly obvinění vůči němu, napsala agentura Reuters.

Odvolací soud rovněž uvedl, že soudce prohloubil chybu tím, že nechal prokurátory tato i jiná dodatečná tvrzení použít při výslechu obžalovaného, což podle dnešního verdiktu vykreslilo Weinsteina ve „vysoce poškozujícím“ světle. „Nápravou těchto závažných chyb bude nový proces,“ uvedl soud.

Podle NYT ale není zcela jisté, že na nový proces dojde. Nyní bude na šéfovi manhattanské prokuratury Alvinu Braggovi, zda bude chtít obvinění znovu vznést, píše deník. Státní zastupitelství se k věci ihned nevyjádřilo.

Co se týče Weinsteina, ten zůstane za mřížemi. Aktuálně je ve vězení v severní části New Yorku a podle médií jej čeká přesun do nápravného zařízení v Kalifornii, kde si bude odpykávat svůj druhý trest. Na konci roku 2022 kalifornská porota uznala Weinsteina vinným ze znásilnění a sexuálního napadení herečky v roce 2013, zatímco v několika dalších bodech obžaloby vinu neuznala. Loni v únoru pak exproducent dostal 16 let vězení s tím, že výkon trestu začne po odpykání toho newyorského.

Druhý zásadní zvrat

Zrušení prvního verdiktu označil Weinsteinův právník Arthur Aidala za obrovské vítězství pro „všechny obžalované ve státě New York“, píše agentura AP. V rozhovoru s NYT zase nejvyšší soud ocenil za ochranu „nejzákladnějších principů, které by měl obžalovaný v procesu mít“.

„Soudy běžně připouští důkazy o dalších činech, které nejsou jádrem obvinění, když to pomáhá porotcům pochopit otázky kolem úmyslu, modu operandi nebo chování obžalovaného,“ reagoval právník Douglas Wigdor, který zastupoval osm údajných Weinsteinových obětí. „Porota dostala pokyny ohledně relevance těchto výpovědí a zvrácení verdiktu je tragédie,“ dodal.

AP poznamenala, že jde o druhý zásadní zvrat kolem předních aktérů kauzy Me Too za poslední dva roky. V roce 2022 nejvyšší soud USA odmítl přijmout odvolání proti rozsudku, který zneplatnil odsouzení herce Billa Cosbyho za sexuální napadení.