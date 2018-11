Soudce, který vyzval prezidenta Kisku k emigraci, končí ve funkci

Minulý týden se soudce Okresního soudu v Popradu Miroslav Radačovský zviditelnil, když ostře kritizoval slovenského prezidenta Andreje Kisku, v jehož neprospěch rozhodl dlouholetý spor o vlastnictví pozemku pod Tatrami. Soudce mu doporučil rezignovat a emigrovat. Za svá slova poté sám sklidil kritiku. Nyní se rozhodl odejít z funkce. S odvoláním na dopis, který soudce odeslal slovenskému ministrovi spravedlnosti, o tom informoval týdeník Plus 7 dní.

„Kdybych já byl prezidentem republiky a jakýkoli soudce by zjistil všechny skutečnosti a souvislosti tak jako já, vzdám se funkce, nebudu se ucházet o žádnou jinou a odejdu do státu, kde se cítím dobře, například do Spojených států či Izraele. Tak bych se zachoval já,“ řekl Radačovský médiím krátce po vynesení rozsudku.

V něm rozhodl, že lukrativní pozemek o výměře 1,2 hektaru v katastru obce Veľký Slavkov, o který se současným slovenským prezidentem soudil popradský zubař Ján Franc, patří právě lékaři.

Nechce ohrozit platnost rozsudku

Zatímco samotný verdikt nikdo nezpochybnil a přijal ho i prezident Kiska, za své dodatečné vyjádření schytal soudce Radačovský kritiku ze všech stran. Přezkoumat se ho rozhodl i slovenský ministr spravedlnosti Gábor Gál. Podle kritiků totiž zaváněl zaujatostí soudce vůči jedné straně sporu.

Radačovský se bránil, že se zaujatý rozhodně necítil. „Jen jsem odpovídal na otázku novináře, který se mě ptal, jak bych já osobně reagoval po takovém rozsudku v pozici prezidenta,“ vysvětloval. Pověsit svůj soudcovský talár na hřebík se rozhodl i proto, aby nevznikly pochybnosti o jeho zaujatosti v dané kauze.

„Ve věci jsem postupoval objektivně, nestranně a jsem přesvědčený, že jsem rozhodl zákonně a v souladu se zásadou spravedlnosti… v rámci sebereflexe čestně prohlašuji, že po vypracování rozsudku v této věci, t.j. po uplynutí lhůty 30 dní, písemně oznámím prezidentovi republiky, že se vzdám funkce soudce,“ napsal podle týdeníku Plus 7 dní v dopise, který v těchto dnech adresoval ministrovi spravedlnosti.