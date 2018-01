Soudce zablokoval Trumpovi plán deportovat migranty, co přišli do USA jako děti

Federální soudce v San Francisku dočasně zablokoval plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na zrušení vízového programu DACA. Ten chrání před deportací imigranty, kteří přišli do USA jako děti. Informovala o tom agentura Reuters.

Trumpova administrativa oznámila záměr zrušit po přechodné půlroční lhůtě program DACA začátkem loňského září. Opatření, které zavedl v roce 2012 Trumpův předchůdce Barack Obama, chrání před deportací téměř 800 tisíc lidí. Podle současného amerického prezidenta je ale neústavní.

Pode aktuálního rozhodnutí federálního soudce Williama Alsupa v San Francisku musí program zůstat v platnosti po celou dobu, co o jeho osudu budou rozhodovat soudy. Jeho účastníkům, přezdívaným "snílci", by jinak podle něj hrozila "vážná, nenapravitelná újma". Soudce ale také zároveň uvedl, že federální vláda nemusí přijímat nové žádosti od lidí, kteří se ochraně podle programu DACA dosud netěšili.

Kvůli Trumpovu rozhodnutí zrušit program DACA se na soudy obrátilo hned několik států USA, ale i řada organizací a jednotlivců. Alsup rozhodoval na základě několika žalob, z nichž jednu podal stát Kalifornie.

Trump se dnes k jednání o přistěhovalecké reformě sešel se skupinou kongresmanů z obou parlamentních stran. Podle jeho návrhu by měl být migrační problém vyřešen ve dvou krocích - v prvním by měla být zajištěna ochrana hranic a vyřešen osud mladých přistěhovalců chráněných dosud programem DACA, ve druhém by měly přijít na řadu obecnější záležitosti. Součástí budoucí dohody o osudu takzvaných snílků musí být shoda v otázce zdi na hranicích s Mexikem, uvedl Trump.