„Miloval večery strávené ve společnosti svých kamarádů. Právě proto zorganizoval výpravu do Itaewonu,“ svěřila se zpravodajskému serveru BBC Jamesova matka.

Halloweenská tlačenice v Soulu: Policie nereagovala dostatečně, přiznal její šéf

James byl jednou ze 155 obětí tlačenice při halloweenských oslavách v jihokorejském hlavním městě Soulu. Že je něco špatně, si jeho rodiče uvědomili v okamžiku, když se ráno probudili a zjistili, že synova postel zůstala prázdná. Snažili se s ním tedy telefonicky spojit – hovor však přijala policie.

Jak se rodiče později dozvěděli, dvěma z pětice přátel se ze smrtící tlačenice podařilo uniknout. James, jeho přítelkyně a Yoon takové štěstí ale neměli. „James rád cvičil. Většinu volného času trávil v posilovně s činkami, aby měl vypracované svaly. Nechápu, že mu to nepomohlo,“ diví se jeho matka.

Když vypráví o svém synovi – zručném instalatérovi, jehož životní vášní bylo lyžování a surfování – do jejích očí se na moment vkrade radost, jeho otec se ale rozpláče. „Byl to nejlepší starší bratr, jakého si vůbec můžete představit. Jak to bez něj má zvládnout můj mladší syn?“ ptá se.

Vzpomínky na přítele z dětství

Do pohřebního ústavu za Jamesem zavítali i jeho bývalí spolužáci. „Byl jsem stydlivé dítě. James byl můj jediný přítel. Chtěl, abych se do všeho zapojoval, společně jsme se začali věnovat taekwon-du. Naučil mě, jak být otevřenější,“ vzpomíná Park Ju-sung, který se s Jamesem přátelil od osmi let.

Jednadvacetiletý Raghu Jordagan se do Jižní Koreje přestěhoval v lednu 2021 z Malajsie. Rychle se spřátelil s o dva roky mladším Kimem Dae-huiem, s nímž ho spojoval (nejen) zájem o módu. Nyní Kim jeho památku uctil bílou chryzantémou, která se v zemi využívá pro vyjádření pocitů smutku.

Oba mladí muži se pravidelně scházeli, aby společně poslouchali hip-hop, vyměňovali si módní tipy a navzájem se učili své jazyky. „Raghu byl trpělivější než já, nikdy se nerozčílil,“ popisuje Dae-hi. Krátce poté, co vypukla tlačenice, mu Raghu zavolal z jedné z postranních uliček, kde byl společně s mladou ženou. Telefonovali spolu, zatímco se Raghu snažil přijít na to, jak uniknout. Pak ale žena zemřela, Raghu zavěsil a už se neozval.

Nebylo to však naposledy, co Dae-hi o svém příteli slyšel. Jeho bledou a pohmožděnou tvář totiž druhý den ráno uviděl na fotografiích spolu s dalšími oběťmi. „Přesvědčil jsem sám sebe, že je to někdo, kdo jen stejně vypadá. Ale pak se mi ozvala policie. Zdá se, že ho někdo postrčil tak, že ztratil rovnováhu, a pak ho ušlapali,“ vrací se do nejhorších chvil svého života.

Dokáží jen plakat

Dae-hi si stejně jako další pozůstalí klade otázku, co se vlastně stalo. S několikadenním odstupem se začíná hledat i viník. Například rodiče Jamese Sima však zatím nejsou připraveni někoho vinit. „Našeho syna někdo strčil, on ztratil rovnováhu a zemřel. Byla to nehoda. Nepřemýšleli jsme o tom, kdo za to může. Nedokážeme přemýšlet. Jediné, co teď můžeme dělat, je plakat,“ shodují se pan a paní Simovi.

Více než polovina obětí sobotní tlačenice měla kolem dvaceti let. Jedná se přitom o druhou tragédii, se kterou se tato generace musí vypořádat. V roce 2014 ztroskotal na cestě k ostrovu Čedžu jihokorejský trajekt Sewol. Ve vlnách Žlutého moře zahynulo více než 300 lidí, většinou studentů na školním výletě. „Tehdejší studenti by dnes byli ve věku kolem dvaceti let,“ upozornil zpravodajský server BBC.