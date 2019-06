Rozježené stvoření s vypoulenýma očima a špičatými oušky jménem Toulavý Rošťák (Scamp the Tramp) se stalo letošním vítězem soutěže o nejošklivějšího psa světa, která se v pátek konala po jedenatřicáté v kalifornské Petalumě. Informovala o tom agentura AP.

Vítěz soutěže o nejošklivějšího psa světa Toulavý Rošťák (Scamp the Tramp) | Foto: ČTK/ČTK

"Je to Rošťák-šampion," prohlásila jeho panička Yvonne Moronesová ze Santa Rosy v Kalifornii. Je přesvědčená, že o vítězství jejího nevzhledného psíka rozhodla jeho milá povaha i to, co dělá pro lidi. Tento psí šampion chodí na návštěvy za dětmi do škol i do domovů pro seniory.