Největší tragédie v dějinách kosmonautiky. Rusko ji tajilo, zemřely desítky lidí

Měla to být velkolepá demonstrace sovětské jaderné síly. Změnila se v nejhorší katastrofu jaderného věku. V Sovětském svazu se o ní povinně mlčelo až do dubna 1989. Teprve tehdy vyšel v časopisu Ogoňok, vlajkové lodi Gorbačovovy "perestrojky", článek s názvem "Sorok pěrvaja plošadka" (41. odpalovací rampa). A svět se dozvěděl, co se 24. října 1960 stalo. Do dějin tato událost vstoupila jako tzv. Nedělinova katastrofa.

Testovala se mezikontinentální raketa R-16. Ta se však nevznesla, jak měla | Foto: Repro Youtube, Historystack