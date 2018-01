SpaceX úspěšně otestovala motory rakety Falcon Heavy. Vynese do vesmíru i auto

O úspěšné zkoušce informoval na svém twitteru zakladatel SpaceX Elon Musk, podle kterého byl test úspěšný. "Test zážehů Falcon Heavy dnes ráno proběhl dobře. Vypuštení rakety proběhne zhruba za týden," napsal.

Mohutná sedmdesátimetrová nosná raketa se při takzvaném statickém zážehu neodlepila od země. Test, prováděný na Floridě, trval totiž jen deset vteřin a bylo při něm spuštěno všech 27 motorů najednou, aby se zkontrolovalo, zda jsou připraveny k letu.

First static fire test of Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4

Raketa Falcon Heavy tak ukázala, že dokáže zažehnout své motory v požadovaném sledu, a sice s velice krátkými a člověkem těžko postřehnutelnými intervaly. Jde o celkem 27 motorů Merlin umístěných po devíti do hlavního a postranních stupňů rakety, které jsou tak všechny stejně výkonné.

Celkem poskytnou 2,3 milionů kilogramů tahu, což je více než dvojnásobek největší rakety současnosti – Delty IV Heavy, kterou vlastní konkurenční společnost United Launch Alliance.

Zkouška se měla uskutečnit už minulý měsíc, ale přípravy trvaly déle, než se čekalo. Odrazil se na tom také třídenní výpadek ve financování amerických vládních úřadů – takzvaný shutdown.

V závislosti na následné analýze středečního testu by se raketa Falcon Heavy měla podrobit zkušebnímu startu už během následujících dvou týdnů, což uvedl na svém twitteru i Elon Musk.

Falcon Heavy hold-down firing this morning was good. Generated quite a thunderhead of steam. Launching in a week or so. pic.twitter.com/npaqatbNir