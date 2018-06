Španělé soudí starého lékaře, jenž za Francovy diktatury odděloval matky od dětí

Před soud v Madridu dnes předstoupil pětaosmdesátiletý gynekolog Eduardo Vela. Obžaloba ho viní z toho, že se během éry diktátora Franka podílel na protiprávním odnímání kojenců jejich matkám. V soudním řízení jsou zmiňovány tisíce případů takového postupu. Velovo předvedení provázela řada emotivních projevů demonstrantů i někdejších obětí.

Před soudní budovou se shromáždily desítky demonstrantů, z nichž si někteří vzali žlutá trička s nápisem "spravedlnost". Uvnitř je souzen Eduardo Vela, který vedl coby ředitel již zaniklou kliniku San Ramon v Madridu a současně v ní působil jako gynekolog. O jeho případu informuje agentura AFP.

Jednou ze svědkyň je například Carmen Lorenteová z jihošpanělské Sevilly. Ta se podle svých slov v roce 1979 na klinice dozvěděla, že se její syn udusil ještě v lůně a narodil se mrtvý, přestože si vzpomíná, že ho po porodu slyšela plakat. "Dnešek je velmi důležitý den pro všechny, které tehdejší praxe postihla. A je důležitý pro všechny matky vůbec, protože tento muž, který sedí na lavici obžalovaných, představuje precedens," řekla Lorenteová.

Vela je viněn také z toho, že v roce 1969 odebral dnes devětačtyřicetiletou Ines Madrigalovou její biologické matce a předal ji jiné ženě, které vystavil nepravdivé potvrzení, že je to její matka. Španělští státní zástupci ho obviňují z padělání úředních listin, z protiprávních adopcí, z nezákonného zadržování dětí a z potvrzování neexistujících porodů a žádají pro něj jedenáctileté vězení.

Vela sám jakoukoli vinu popírá a tvrdí, že si na žádný z uvedených skutků nepamatuje.

Agentura AFP upozorňuje na to, že v dosud přehlížené a nedostatečně prozkoumané éře Francovy diktatury docházelo opakovaně k tomu, že byly svobodným matkám nebo i manželským párům patřícím k levicovým oponentům Frankova režimu odebrány ještě v porodnici děti, jež pak byly předány na vychování do jiných rodin. Biologické matky pak porodnice informovala, že jejich děti krátce po narození náhle zemřely a musely být rychle pohřbeny. Ve skutečnosti je ale předala nebo prodala jiným rodinám. Cílem bylo "očistit Španělsko od marxistického vlivu".

Diktatura Franciska Franka trvala od roku 1939 do roku 1975 a tato praxe se v ní začátkem 50. let rozšířila i na nemanželské děti a děti chudých rodičů. Hlavním principem této praxe mělo být "zajištění lepší výchovy v bohaté, konzervativní a oddané římsko-katolické rodině". Zrůdný systém, na němž kooperovala rozsáhlá síť lékařů, zdravotních sester, jeptišek a kněží, prý přežil i Francovu smrt v roce 1975 a pokračoval jako nelegální obchod s dětmi až do roku 1987, kdy vstoupil v platnost nový zákon regulující adopci.

Madrigalová, která dnes působí jako šéfka místní organizace svazu SOS Stolen Babies (SOS ukradená nemluvňata), sdělila AFP, že ani neočekávala, že se Vela k případu vyjádří nebo dokonce omluví. Doufá však, že soudní řízení bude znamenat obrat, který povede k opětovnému zahájení vyšetřování dalších případů "ukradených dětí".

"Matky chtějí říct svým dětem, že je neopustily, ale především chtějí vědět, že jsou jejich děti v pořádku. Žádná matka nikdy nezapomene na své dítě," řekla Madrigalová AFP. Ji samou podle jejích slov citově zničilo, když se dozvěděla, že byla ukradena své biologické matce.

Velu vyslýchala policie krátce už v roce 1982, když jeden španělský časopis publikoval rozhovory s několika ženami, které prohlašovaly, že přivedly na klinice San Ramon na svět své děti, a poté byly podvedeny. Tato stopa však tehdy vyzněla do ztracena.

Znovu vyšetřován byl gynekolog v roce 2013. Tehdy tvrdil, že jako ředitel často podepisoval nejrůznější dokumenty, aniž by je četl. Jako svědkyně měla u tehdejšího soudu vystoupit sedmaosmdesátiletá jeptiška, která s Velou spolupracovala, zemřela však dřív, než mohla svědčit.

Při současném přelíčení gynekolog uvedl, že si na nic nevzpomíná, a popřel, že by podpis na Madrigalině rodném listu byl jeho. "Není můj," zašeptal, když ho soud vyzval, aby se na podpis podíval.

Poslední zasedání soudu má proběhnout příští středu.

Podle aktivistů, kteří se této problematice věnují, mohly být během několika desítek let ukradeny desítky tisíc dětí. Aktivisté evidují podle svých vyjádření nejméně dva tisíce dalších stížností, žádná se ale zatím nedostala k soudu. Případy byly odloženy buď kvůli nedostatku důkazů nebo proto, že uběhla příliš dlouhá doba od činu, a ten byl mezitím promlčen.

Skandál se podobá událostem, k nimž docházelo během vlády vojenské junty v Argentině v letech 1976 až 1983, kde bylo matkám odebráno na 500 dětí, které byly předány rodinám podporujícím dikaturu.