Španělé zatkli Putinova kritika na základě mezinárodního zatykače vydaného Rusy

"Naléhavé: Právě mě v Madridu zadržela španělská policie na základě ruského zatykače prostřednictvím Interpolu. Právě mířím na policejní stanici," uvedl Browder ve středu ráno na svém Twitteru. Později zveřejnil i snímek daného zatykače. Na případ upozornila CNN.

Španělské orgány potvrdily, že byl Browder v Madridu zatčen, ale dodaly, že byl záhy opět propuštěn.

"Důvodem k jeho zatčení byl mezinárodní zatykač, který na Browdera vydalo Rusko. Na policejní stanici jsme ale zjistili, že je tento zatykač neplatný, proto byl opět propuštěn," sdělil CNN mluvčí španělské národní policie.

V Chicagu narozený britský občan Bill Browder je zakladatelem a generálním ředitelem mezinárodního investičního fondu Hermitage Capital Management. Svého času byl největším investorem na ruském akciovém trhu a současně také příznivcem ruského prezidenta.

To všechno se ale změnilo v roce 2005, kdy ho ruské orgány označily za hrozbu pro národní bezpečnost a vypověděly ze země. Podle Browdera byla skutečným důvodem jeho vyhoštění kritika vedení ruské společnosti. Rusové navíc zatkli a uvěznili jeho právníka Sergeje Magnitského, který zemřel v roce 2009 v ruském vězení za nevyjasněných okolností, ale zjevně i na následky fyzického napadení a zanedbání léčby. Za mřížemi se Magnitskij ocitl kvůli údajnému podezření z daňových úniků, ve skutečnosti ale spíš proto, že krátce předtím obvinil skupinu vysokých hodnostářů z miliardových machinací na úkor Browderova fondu Hermitage Capital a ruského rozpočtu.

Browder poté začal usilovat v parlamentech demokratických zemí o zavedení takzvaného Magnitského zákona, který umožňuje zákonodárcům zmrazit konta a zakázat vstup do země zahraničním vládním činitelům, kteří se podílejí na porušování lidských práv. Finančník se nijak netajil tím, že tento zákon umožňuje postihovat zejména některé představitele ruského režimu. V roce 2012 se mu podařilo prosadit Magnitského zákon ve Spojených státech.

Good news. Spanish National Police just released me after Interpol General Secretary in Lyon advised them not to honor the new Russian Interpol Red Notice. This is the 6th time that Russia has abused Interpol in my case pic.twitter.com/ZonzXizvIJ