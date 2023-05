Na internetu se v poslední době stala virální zvrácená diskuse na téma konzumace lidského masa a jeho chuti. Debatu započala španělská hvězda sociálních médií Paula Gonu, která se svým fanouškům přiznala, že během romantické večeře se svým přítelem snědla vlastní kolenní chrupavku.

Španělská influencerka je aktivní na TikToku. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Počátkem tohoto měsíce vyvolala mezi svými sledujícími a širokou veřejností španělská influencerka Paula Gonu pozdvižení. Přiznala se totiž, že na romantické večeři snědla kousek své vlastní tkáně.

Lidské maso jedl i prodával. Ruský kanibal popsal, jak spáchal brutální vraždu

Internetová hvězda o svém zážitku promluvila v epizodě podcastu Club 113, který na YouTube nasbíral už 255 tisíc zhlédnutí. „Chtěla jsem si v duchu říct, že jsem snědla kus vlastního menisku,“ prohlásila podle deníku New York Post Gonu, kterou na Instagramu sledují dva miliony lidí.

Na TikToku, kde tuto lifestylovou influencerku sleduje téměř 650 tisíc lidí, pravidelně zveřejňuje videa o módě, ale také o vaření.

Kanibalismus u romantické večeře

Vzorek své chrupavky získala kvůli operaci kolene po zranění. Svěřila se, že si udělala boloňské špagety, a do nich kousek menisku přidala. Následně pokrm společně se svým přítelem snědla.

Na vlnu kritiky, která se na ni po zveřejnění podcastové epizody snesla, zareagovala tiktokerka tak, že svůj zážitek nepovažuje za divný. Rovněž zmínila, že každý jí kosti, chrupavky a části těl i horších zvířat.

Paula Gonu však není zdaleka první osobou, která se veřejně přiznala k ochutnání lidského masa, v minulosti o něm mluvili vrazi či přeživší leteckých havárií. Sama však neuvedla, jak její vlastní meniskus chutnal.

Vepřové nebo telecí

Deník New York Post píše, že před téměř dvaceti lety společnosti NEC System Technologies a Mie University v Japonsku vyvinuly robota, který tvrdí, že lidské maso chutná jako vepřové. Lidská ruka pak podle stroje chutnala jako slanina.

Za účelem zjištění, jak chutná lidské maso provedl v roce 2014 vědecký reportér BBC Greg Foot náročný experiment. Ze stehna si nechal odebrat kousky svalu, které pak vědci analyzovali po mikroskopem.

Robot, který tvrdil, že lidské maso chutná jako slanina:

Zdroj: Youtube

Portál DailyMail doplňuje, že svalovina obsahovala podobná vlákna, jako jsou v kuřecích prsou a některých kusech hovězího masa. Následně se vědci snažili vytvořit podobné maso, které se skládalo z jehněčího a vepřového. Sám Foot se pak vyjádřil, že mu chuť připomínala hovězí.

V minulosti se však vyjádřili i jiní lidé, třeba vrazi, kteří ochutnali skutečné lidské maso. Japonský kanibal Sagawa, který v roce 1981 zavraždil a snědl svého spolužáka, například prohlásil, že lidské maso chutná jako tuňák.

Říkal si Rambo a měl odpornou zálibu. Alexandr Byčkov své oběti jedl

Americký dobrodruh William Buehler, který studoval kanibalské domorodé kmeny, zase uvedl, že se lidské maso podobalo telecímu. „Bylo to tak podobné telecímu masu, že si myslím, že žádný člověk s běžnou, normálně citlivou chutí by to od telecího nerozeznal,“ vzpomínal ve své knize Jungle Ways z roku 1931.

Přenosné nemoci i smrt

Konzumace lidského masa je nejenom nelegální a trestná, ale také přináší řadu potenciálních zdravotních komplikací, včetně možného onemocnění krví přenosných nemocí, jako je hepatitida nebo Ebola.

Portál Medical Daily také píše, že jíst lidské maso se stává riskantním hlavně kvůli přítomnosti prionů, které jsou verzí normálního proteinu, ale oproti nim změnily tvar, ztratily funkci a staly se infekčními. Takto zdeformované proteiny mohou ovlivnit jiné, zdravé proteiny a způsobit tak onemocnění. To napadá mozek a může vést až ke smrti. Na rozdíl od virů, bakterií a hub je nelze vymýtit radiací nebo teplem a mohou být přítomny v jakékoliv nervové tkáni.