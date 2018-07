Odmítnutá loď s migranty zakotví v Barceloně. Do přístavu dorazí ve středu

Španělsko se uvolilo přijmout loď nevládní organizace Proactiva Open Arms, která v sobotu u libyjských břehů zachránila 60 migrantů. Organizace o tom informovala prostřednictvím svého twitteru. Již dříve přitom plavidlo odmítly přijmout italské a maltské přístavy.

Loď vyzvedla migranty z moře přibližně 55 kilometrů od libyjského pobřeží, tedy v mezinárodních vodách. Záchranná operace ale proběhla v oblasti, kde mají po ilegálních migrantech pátrat – a v případě potřeby je i zachraňovat – výhradně lodě libyjské pobřežní stráže, připomněla agentura DPA.

Plavidlo následně odmítly přijmout italské a maltské přístavy a libyjská pobřežní stráž posádce nařídila, aby se neprodleně vrátila do Španělska. Podle posledních informací by loď, která se plaví pod španělskou vlajkou, měla dorazit do Barcelony ve středu ráno.

Mezi 60 zachráněnými migranty je podle AP pět žen, devítileté dítě a tři mladiství. Jedná se o národnostně velmi pestrou skupinu, jejíž členové pochází z Mali, Eritreje, Egypta, Bangladéše, Jižního Súdánu, Guineje i Libye.

ULTIMAHORA #OpenArms tiene autorización para desembarcar puerto #Barcelona a las 60 personas rescatadas esta mañana

Frente a políticas inhumanas y puertos cerrados en Italia y Malta, regresamos a casa. Gracias por hacerlo posible.

Miércoles llegamos.

Jak upozornila agentura AP, Španělsko již předstihlo Itálii v počtu letos přijatých migrantů. Socialistická vláda španělského premiéra Pedra Sáncheze mezitím vyzvala další země Evropské unie, aby se k zachráněným migrantům chovali s respektem a v souladu s mezinárodním právem.

Na dvoudenním summitu EU se jednotlivé země shodly na tom, že se pokusí získat kontrolu nad přílivem migrantů směrujících do Evropy i tím, že budou více podporovat libyjskou pobřežní stráž. Podle závěrů jednání by nevládní organizace neměly zasahovat do operací libyjských složek.