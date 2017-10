Španělsko přebírá kontrolu nad Katalánskem, Puigdemontovi hrozí vězení

Dneškem začíná přímá správa Madridu nad Katalánskem, které po protiústavním referendu navzdory přání většiny obyvatel vyhlásilo nezávislost. Španělská vláda zopakovala, že sesazení představitelé vlády se mohou pokusit obhájit své mandáty v předčasných volbách, které se uskuteční v prosinci. Pokud ovšem nebudou ve vězení.

Stanovisko ústředního kabinetu tlumočil přímo v Barceloně ministr zahraničí Alfonso Dastis. Naslouchaly mu statisíce účastníků demonstrace na podporu jednoty země.

Nejvyšší státní zástupce mezitím připravuje žalobu na nyní již bývalého předsedu katalánské vlády Carlese Puigdemonta a další regionální představitele, kteří zosnovali jak nelegální plebiscit, tak následné vyhlášení odtržení desetimilionového regionu.

Puigdemont prohlašuje, že nařízení Madridu neuznává. „My v Katalánsku si autonomii vzít nenecháme. Ve skutečnosti ji obnovujeme,“ uvedl pro web Sky News, aniž by upřesnil, v jakém ohledu byla dosud katalánská autonomie poškozována.

Zahraniční pozorovatelé očekávají, že případné zatčení Puigdemonta by vyvolalo vášnivé protesty. Belgický ministr pro migraci Theo Francken už katalánskému politikovi, jemuž hrozí až 30 let vězení, nabídl azyl. Dosud nejsou patrné žádné známky toho, že by Pugdemont hodlal utéct ze země. Nicméně se oproti očekávání nedostavil na víkendový zápas mezi katalánskou Gironou a Realem Madrid.

Ministr vnitra Juan Ignacio Zoido prostřednictvím dopisu požádal všechny policisty v Katalánsku o loajalitu v „nové éře“. Místní policii připomněl, že její povinností je poslouchat příkazy a zabezpečovat práva a svobody pro všechny. Zatím ze všech policejních stanic zmizely Puigdemontovy portréty.