Španělsko trápí mrazivá zima: Barcelonské pláže zasypal sníh, mrzne i v Córdobě

Čtvrtek byl ve Španělsku jedním z nejmrazivějších dnů letošní zimy. Zatímco na většině území země se teploty pohybovaly přibližně čtyři až sedm stupňů pod obvyklými únorovými teplotami, na horách to bylo dokonce až o deset stupňů méně.

Přibližně dvě třetiny observatoří naměřily teploty pod bodem mrazu, přičemž mrzlo i v jihošpanělské Córdobě. Nejnižší teplotu zaznamenali meteorologové v Pyrenejích, kde bylo kolem půlnoci minus 15,2 stupně.

❄️☃️ Current weather in Barcelona: snowing! This is the view of the beach (with snow) from the Torre Mapfre at 1PM. @VisitBCN_EN #Barcelona @spain #VisitSpain #Barcelona #snow #snowing #thewinteriscoming pic.twitter.com/u99vRDIiYl

„Sice jsme naměřili jedny z nejnižších teplot za poslední roky, ale historické rekordy to nejsou. Od osmdesátých let minulého století totiž mají teploty vzrůstající tendenci,“ vysvětlila španělskému listu El País mluvčí meteorologického ústavu AEMET Delia Gutiérrezová.

One of the reasons I love working at @akommo is that our #office is close to the #beach and today we had a spectacular #snowday in #Barcelona pic.twitter.com/ox0SQXa20G