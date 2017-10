Španělský i katalánský premiér se mohou utkat v debatě ve španělském senátu

Premiér regionální katalánské vlády Carles Puigdemont se může zúčastnit pátečního zasedání španělského senátu a přednést zde své argumenty proti pozastavení katalánské autonomie. Zasedání se téměř určitě zúčastní také předseda centrální španělské vlády Mariano Rajoy.

Španělský senát bude tento pátek hlasovat o pozastavení autonomie Katalánska, které spolu s dalšími sankcemi navrhuje premiér španělské vlády Mariano Rajoy. Důvodem je katalánská snaha vyhlásit nezávislost regionu na základě sporného referenda, které se uskutečnilo 1. října. Očekává se, že senát pozastavení autonomie i další sankce s největší pravděpodobností schválí, a to na základě aplikace článku 155 španělské ústavy. Ten umožňuje takový postup v případě, že region neplní své závazky vůči španělskému státu. Uvedla to agentura DPA.

Přítomnost katalánského premiéra Carlese Puigdemonta na senátním zasedání by tak představovala vyvrcholení dlouhodobého sporu o prosazení katalánské nezávislosti a mohla by vést i k osobní výměně názorů mezi jím a španělským premiérem Marianem Rajoyem, protože ten se ho téměř jistě zúčastní také.

Místopředseda senátu Pedro Sanz ocenil Puigdemontovo "odhodlání diskutovat" a uvedl, že jeho přítomnost na zasedání by byla čest. "Přidaná hodnota tohoto kroku by spočívala v tom, že by se (katalánský premiér) stal určitým způsobem součástí systému, což znamená, že by se zúčastnil senátního jednání i přijetí konečného výsledku," konstatoval Sanz.

Ve čtvrtek, tedy den před zasedáním španělského senátu, se má sejít na plenárním zasedání i katalánský regionální parlament, přičemž se očekává, že se pokusí předejít sankcím ze strany španělské vlády tím, že vyhlásí předčasné volby. Jak ale v úterním rozhovoru pro španělské veřejnoprávní rádio RNE zdůraznil španělský ministr spravedlnosti Rafael Catala, vyhlášení předčasných voleb na odvrácení sankcí vůči Katalánsku (včetně odnětí autonomie) rozhodně nestačí. Nemá-li k nim dojít, musí se Puigdemont podle Cataly definitivně vzdát vyhlášení nezávislosti a vrátit se zpátky k dodržování španělských zákonů.

Španělské ústřední státní orgány se ale připravují i na to, že Puigdemont využije čtvrteční parlamentní jednání k jednostrannému vyhlášení nezávislosti Katalánska.