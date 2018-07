Španělský soud zrušil eurozatykač na Puigdemonta. Odmítl verdikt Německa

Španělský nejvyšší soud zrušil eurozatykače na šest uprchlých katalánských politiků včetně sesazeného katalánského premiéra Carlese Puigdemonta. Odmítl tak verdikt německého soudu vydat Puigdemonta do Španělska jen za zpronevěru veřejných peněz. Informovala o tom agentura AP.

Sesazený katalánský premiér Puigdemont uprchl nejdříve do Belgie a posléze do Německa, aby se vyhnul vyhnul zatčení kvůli organizaci neúspěšného referenda o vyhlášení nezávislosti Katalánska. V březnu byl pak v Německu vzat do vazby.

Madrid následně požadoval Puigdemontovo vydání, aby mohl u soudu čelit obvinění ze vzpoury. Německý soud však rozhodl, že Puigdemonta do Španělska vydá, ale pouze v souvislosti s obviněním ze zpronevěry.

„Vydání na základě obvinění ze zpronevěry veřejných financí je přípustné, vydání na základě obvinění ze vzpoury je nepřípustné,“ zaznělo tehdy v rozhodnutí vrchního zemského soudu v Šlesvicku-Holštýnsku.

Tentýž soud již v dubnu propustil Puigdemonta na kauci s odůvodněním, že nemůže být vydán z důvodu vzpoury, neboť podobný zločin nelze podle německého práva trestat. Soud tehdy argumentoval tím, že nejbližším zločinem, na který německý právní řád pamatuje, je velezrada. Ovšem o té v případě Španěla nemůže být řeč, neboť jeho činy nebyly násilného charakteru.

Německý soud rovněž poznamenal, že na základě evropského práva může žádající země soudit vydanou osobu jen ve věci, ve které bylo schváleno její vydání. To znamená, že v případě Puigdemontova vydání nebude moci být španělskou justicí stíhán za zločin vzpoury.

Španělský nejvyšší soudce Pablo Llarena nyní prohlásil, že německý soud prokázal "nedostatek odhodlání" a obvinil ho, že podkopává pravomoci španělského nejvyššího soudu.

Za vzpouru by Puigdemontovi hrozil ve Španělsku trest odnětí svobody až na 30 let, zatímco u zpronověry je sazba výrazně nižší - 12 let vězení.