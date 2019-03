Španělská ultrakonzervativní skupina Hazte Oir spustila novou autobusovou kampaň za zrušení zákonů z roku 2004 o násilí na ženách a garantování práv LGBT komunitě. Použili přitom fotografii nacistického vůdce Adolfa Hitlera s makeupem a označili aktivistky za ženská práva jako „feminacistky“. Informoval o tom britský deník The Independent.

Kampaň španělských ultrakonzervativců přirovnává feministky k nacistům. | Foto: CC BY-SA 2.0: HazteOir.org/flickr.com

Autobus na své cestě, která skončí symbolicky v pátek o mezinárodní den žen, postupně navštíví řadu španělských měst, včetně Barcelony, Valencie, Sevilly, Cádizu a Pamplony. Kromě vyobrazení Adolfa Hitlera pak na svém boku nese slogan: „Není to gendrové násilí, je to domácí násilí. Gendrové zákony diskriminují muže.“ To vše doplňuje hashtagem #StopFeminazis.