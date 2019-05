Pád jednoho z posledních autoritářských režimů v Latinské Americe, jímž je vláda venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, je nezvratný proces. Řekl to v rozhovoru s ČTK peruánský spisovatel a novinář Mario Vargas Llosa, který velkou část své literární dráhy zasvětil boji za demokracii a který je v těchto dnech v Praze hostem mezinárodního veletrhu Svět knihy.

Právě situace ve Venezuele, která se už několik let potýká s hlubokou ekonomickou krizí a kde se letos vyhrotila i krize politická, je v posledních měsících hlavním tématem zahraniční politiky většiny zemí Latinské Ameriky. "Je to opravdu tragédie, z Venezuely už utekly tři miliony lidí a brzy to bude další milion," řekl ČTK třiaosmdesátiletý Vargas Llosa. Venezuelané utíkají většinou do dalších států Jižní a Střední Ameriky kvůli nedostatku potravin a léků, kvůli stále častějším a delším výpadkům elektřiny a dodávek vody i kvůli represím Madurovy vlády.