Vpád Hamásu do Izraele mnohé šokoval svou promyšleností a sofistikovaností. Vysoká úroveň naplánování útoku vyvolává otázky, zda Hamás vymyslel strategii vpádu sám, nebo mu pomáhal někdo další. V této souvislosti se nejvíce hovoří jako o spojencích o Íránu, libanonské ozbrojené skupině Hizballáh a palestinském Islámském džihádu.

Izrael poté, co ho napadl Hamás. | Foto: ČTK

Útok teroristické organizace Hamás na Izrael v sobotu 7. října překvapil brutálností i propracovanou strategií. Zaútočil z několika stran, využil psychologického nátlaku a také obešel ozbrojené složky v podzemních tunelech. Odborníci spekulují o tom, zda hnutí někdo s plánováním akce pomohl.

Hypotetickým spojencem může podle mnohých být Írán. O jeho domnělé spoluúčasti na útocích jsou podle zástupce poradce pro národní bezpečnost Bidenovy administrativy Jona Finera přesvědčené Spojené státy americké.

Vše o Hamásu: Kdo ho řídí, proč zaútočil na Izrael právě teď, jaké má spojence

„Můžeme si být zcela jisti, že Írán se na těchto útocích široce podílí, protože podporuje Hamás již desítky let,“ citoval portál CNN Finera, který poukázal hlavně na zbraně, výcvik a další finanční podporu. Současně dodal, že USA zatím nemá přímé důkazy o plánování či objednávce útoků z několika posledních dní.

Podpora Íránu

Zástupci Izraele tvrdí, že Írán podporuje Hamás sty miliony dolary ročně. Finanční dotace, i dodávky zbraní a výcviku od Íránu potvrdilo americké ministerstvo zahraničí před dvěma lety. „Írán je přínosem pro Hamás a naopak Hamás je přínosem pro něj. Írán se snaží o vytvoření válečné reality, aby vyčerpal izraelskou společnost a izraelské obranné síly,“ vylíčil vědec na Institutu pro studium národní bezpečnosti (INSS) se sídlem v Tel Avivu Kobi Michael.

Jednoznačnou finanční, materiální i politickou podporu Hamásu ze strany Íránu potvrdil i výzkumník Institutu pro Blízký východ se sídlem ve Washingtonu Khaled Elgindy. Dodal, že přesto neví, do jaké míry se Írán podílel na logistické podpoře útoku ze sedmého října.

Jaká je role Íránu v útoku Hamásu na Izrael?

Zdroj: Youtube

Hamás je ovšem sunnitská organizace, kdežto íránská takzvaná osa odporu je převážně šíitská. Někteří si myslí, že s ukončením téměř deset let trvajících šíitsko-sunnitských zástupných válek týkajících se například Iráku, Jemenu nebo Sýrie se nyní íránské elitní síly zaměřily na Izrael.

Pomoc Hizballáhu z Libanonu

Dalším možným spojencem Hamásu je libanonská šíitská ozbrojená skupina Hizballáh, která je současně spojencem Íránu. V neděli Hizballáh střílel z děl v Izraelem kontrolované oblasti nárokované Libanonem, většímu zásahu se zatím vyhýbá. V minulosti se chlubil koordinací s palestinskými islamistickými skupinami.

Na spolupráci poukazuje i to, že v dubnu libanonské hlavní město navštívil vysoký politický představitel Hamásu Ismail Haníja. Libanon a Izrael jsou navíc prakticky ve válečném stavu. Od doby, kdy mezi zeměmi v roce 2006 vypukla válka, ale byly přestřelky spíše vzácné.

Ukrajina posílá zbraně Hamásu, šíří na sítích dezinformátoři. Za zvěstí je Rusko

Zástupci ozbrojené skupiny v minulosti uvedli, že na Izrael zaútočí jen tehdy, pokud zasáhne libanonské území. Izraelští představitelé však podle portálu Bloomberg varovali, že přijde den, kdy se bojovníci Hizballáhu znovu zaměří na Izrael, a tentokrát už s většími bojovými zkušenostmi a lepšími zbraněmi.

Analytici předpovídají, že se Hizballáh může rozhodnout zaútočit na Izrael, pokud se jeho jednotky přesunou do Pásma Gazy. Izraelští představitelé v návaznosti na to varovali, že pokud se ozbrojená skupina zapojí do konfliktu, začnou útočit na celý Libanon.

Jednoznačné popření

Zástupci cizích států se ovšem ke spolupráci na útoku nehlásí. Írán sice celou operaci chválil, svou účast na konfliktu ale popřel. Útok označil za „zcela autonomní a v souladu s legitimními zájmy palestinského lidu“. Stejně tak vysoký představitel Hamásu Ali Barakeh v pondělí uvedl, že ač Írán a Hizballáh pomáhali Hamásu v minulosti, nyní neměli žádnou roli v připravované akci. Současně podle portálu ABC News varoval, že se zapojí, pokud bude v Gaze započata „vyhlazovací“ válka. Barakeh řekl, že útok naplánovalo asi půl tuctu nejvyšších velitelů Hamásu v Gaze.

Útoku na Izrael a možná role Íránu:

Zdroj: Youtube

I odborníci předpovídají, že pokud se do útoku na Izrael zapojil i Írán a Libanon, v budoucnu by to mohlo znamenat jejich větší roli v konfliktu. S postupující válkou, ve které bylo izraelským bombardováním zabito už 550 Palestinců, proto začal Izrael přesouvat některé své jednotky na severní hranici, kde je ještě větší pravděpodobnost zapojení nejmocnějšího íránského spojence, Hizballáhu.

Spolupráce s Islámským džihádem

Kromě toho se také hovoří o spojenectví Hamásu s druhou největší ozbrojenou skupinou v regionu, palestinským Islámským džihádem. Jen měsíc před útokem byli spatřeni zástupce šéfa politbyra Hamásu Saleh al-Arouri a šéf džihádu Ziad al-Nakhalah v Bejrútu po boku generálního tajemníka Hizballáhu Hassana Nasralláha.

Válka mezi Izraelem a Hamásem: Co je Pásmo Gazy, kdy a jak se zrodil konflikt

Ve svých nedávných projevech v televizi se navíc Nasralláh vyjádřil tak, že s palestinskými militantními partnery sdílí společné strategické cíle a poukázal na rostoucí spojenectví. Nasralláh v posledních měsících navíc začal tvrdit, že na Izrael zaútočí v případě, když jeho ozbrojené jednotky poškodí křesťanská a muslimská místa v Jeruzalémě.