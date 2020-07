"Federální agenti odvedli v Portlandu během probíhajících protestů fantastickou práci a obnovili pořádek," uvedl americký prezident Donald Trump. Demokraté jej vzápětí obvinili z toho, že se tímto způsobem snaží obnovit svou republikánskou základnu a zneužívá k tomu federální policii.

"Naší zemi se nestane to, co některým městům"

Měl Trump právo vyslat do měst federální síly? ptá se britská veřejnoprávní stanice BBC. Ta v této souvislosti poukazuje na to, že současný prezident zaostává před listopadovými volbami v průzkumech veřejného mínění za svým demokratickým soupeřem Joem Bidenem.

Poté, co minulý měsíc vyvrcholily ve Spojených státech nepokoje vyvolané smrtí afroamerického recidivisty Georgea Floyda, se Trump prohlásil za "prezidenta práva a pořádku". Toto pondělí svou výzvu k obnovení práva a pořádku znovu zopakoval. "Obnovujeme vymáhání práva. Nemůžeme dopustit, aby se naší zemi stalo to, co některým městům, vedeným liberálními demokraty," řekl americký prezident. V debatě o problémech s násilím pak konkrétně jmenoval New York, Chicago, Philadephii, Detroit, Baltimore a Oakland.

Ocenil také výkon federální policie v Portlandu, kde od květnové smrti George Floyda v Minnesotě probíhaly protesty proti policejní brutalitě. Zásah federální policie přitom vnímají někteří komentátoři a opoziční politici jako kontroverzní.

Politický kapitál

O co šlo? Trump nechal v tomto městě na západním pobřeží USA nasadit před dvěma týdny k potlačení občanských nepokojů federální jednotky. Někteří policisté přitom používali neoznačená auta a pohybovali se po ulicích nikoli v uniformách, ale v maskáčích vojenského stylu, což veřejně odsoudili zástupci demokratické strany a občanští aktivisté.

Podle místních úřadů se policisté dopouštěli i horších věcí, proto začaly požadovat jejich odchod. Také představitelé státu Oregon, v němž Portland leží, vyzvali Trumpa, aby federální jednotky z města odvolal, a obvinili ho, že eskaluje situaci ve snaze udělat z ní ve volebním roce politickou senzaci.

Americký prezident kontroval tím, že guvernérka státu Oregon i starosta Portlandu a další místní zákonodárci mají "strach z anarchistů". "Oni se těchto lidí bojí. To je ten pravý důvod, proč nechtějí, abychom jim pomohli," řekl podle BBC Trump. "Federální policisté tam strávili tři dny a v tomto krátkém časovém období odvedli opravdu skvělou práci. Zatkli řadu lidí a uvěznili vůdce, jimiž jsou anarchisté," dodal.

Zasahující policisté byli podle BBC z nové jednotky ministerstva vnitřní bezpečnosti, šlo o lidi z federální policejní služby United States Marshals Service a z celní a pohraniční ochrany. Do městských ulic byli vysláni na základě výkonného nařízení na ochranu soch, které Trump podepsal ještě v červnu. Tento dekret umožňuje nasazení federálních sil i bez souhlasu a povolení jednotlivých států USA.

Na řadě je Chicago

Jednotka plánuje tento týden nasadit podle listu Chicago Tribune asi 150 agentů také do Chicaga. Údajně by měli pomáhat dalším federálním policejním silám i chicagské policii v boji proti zločinu. Trump přitom už dlouho viní chicagské politické vedení, že nedokázalo zvládnout situaci ve městě Illinois, kde se protesty zvrhly v násilnosti, při nichž bylo podle informací policie postřeleno 64 lidí, z toho 11 smrtelně.

Starostka Chicaga Lori Lightfootová vyjádřila z nasazení federálních agentů obavu a dodala, že v neděli hovořila se starostou Portlandu, aby "získala představu o tom, co se tam dělo".

"Nepotřebujeme tady federální agenty bez jakýchkoli odznaků, aby na ulicích chytali lidi a pak je podle všeho nezákonně zadržovali," uvedla Lightfootová.

Oregonský nejvyšší státní zástupce podal kvůli údajnému nezákonnému zadržování demonstrantů a porušení jejich ústavních práv na shromažďování a řádný proces žalobu na federální vládu.